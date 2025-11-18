Air Supply confirma que Tegucigalpa será parte de su gira

San Pedro Sula, Honduras.

La legendaria banda australiana Air Supply, reconocida por ser uno de los íconos más importantes del soft rock y las baladas románticas, anunció que se presentará en Tegucigalpa en marzo de 2026 como parte de su gira internacional.

El dúo integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock celebrará más de cinco décadas de trayectoria con un espectáculo que promete ser inolvidable para sus seguidores hondureños.

El concierto se llevará a cabo el 7 de marzo en el Nacional de Ingenieros Coliseum y forma parte de la gira conmemorativa del 50 aniversario de la agrupación, que recorrerá América, Europa y Asia.

Los boletos estarán en preventa del 10 al 15 de diciembre a través del sitio web de eticket.hn.

Honduras se suma así a la lista de países que recibirán a los intérpretes de éxitos como “All Out of Love”, “Lost in Love” y “Making Love Out of Nothing at All”, canciones que marcaron generaciones y que aún mantienen vigencia en las listas de reproducción románticas alrededor del mundo.

La presentación en Tegucigalpa se perfila como uno de los eventos más esperados del año, ya que hace 20 años que Air Supply no incluye a la capital hondureña dentro de su calendario oficial de conciertos.

La productora CR Entertainment está a cargo del show que contará con un montaje de primer nivel, con iluminación, pantallas y sonido envolvente, para acompañar la potencia vocal de Hitchcock y la sensibilidad compositiva de Russell.

Más allá de la nostalgia, el regreso de Air Supply a Centroamérica reafirma la conexión que la banda mantiene con sus fanáticos de la región.

En cada visita, el dúo ha logrado reunir multitudes que buscan revivir la magia de sus baladas y compartir un momento único de música y emoción.

TRAYECTORIA

Air Supply es un dúo australiano de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975, y son mundialmente famosos por sus baladas románticas y su sucesión de éxitos en las décadas de 1980 y 1990.

Aunque sus primeros álbumes solo tuvieron éxito en Australia, su álbum de 1980, Lost in Love, los lanzó al estrellato mundial tras firmar con Arista Records.

El dúo ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

En 2013, Air Supply fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica (ARIA Hall of Fame).

Han tenido numerosos sencillos exitosos que alcanzaron los primeros puestos en las listas de popularidad, especialmente en el Billboard Hot 100 de EE. UU.. Algunos de sus temas más icónicos incluyen: "All Out of Love", "Lost in Love", "Making Love Out of Nothing at All", "Every Woman in the World", "The One That You Love", "Even the Nights Are Better", "Here I Am (Just When I Thought I Was Over You)" y "Sweet Dreams".

En 2024 lanzaron un nuevo álbum recopilatorio en vinilo titulado "Air Supply 50: The Greatest Hits".