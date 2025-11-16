Polémicas que han empañado el certamen Miss Universe en este 2025

El retiro del logo de Miss Universe en las oficinas en Santa Fe, en Ciudad de México, fue una de las muestras de la aparente crisis. Incluso Lupita Jones, quien fue directora de la franquicia Miss Universo en México hasta 2023, se grabó tomando un café mientras veía la fachada del edificio de las oficinas del certamen. "La experiencia no se improvisa", escribió Jones, en redes sociales.

Definitivamente el video de Lupita es una sutil crítica al manejo que le han dado a la franquicia con tantas polémicas", agregó el informante.