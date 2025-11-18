Shakira generó unos 55 millones de dólares a la economía de Quito

Quito, Ecuador.

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira en Quito, la capital de Ecuador, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía local, una cifra que superó las expectativas iniciales, informó este martes el Municipio de la ciudad.

La artista barranquillera se presentó los pasados 8, 9 y 11 de noviembre en una urbe que proyectaba un beneficio económico de entre 40 y 50 millones de dólares, recordó la institución en un comunicado.

Sin embargo, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, precisó que el impacto final fue mayor y representó “un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país”.

La masiva afluencia de asistentes, el incremento del movimiento turístico y el dinamismo en sectores como transporte, gastronomía y alojamiento situaron a Quito en uno de los momentos de mayor actividad económica de los últimos años.

Muñoz destacó la articulación del sector privado y de los organizadores del evento, así como el despliegue municipal que permitió que los tres conciertos se desarrollaran sin incidentes.