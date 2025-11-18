  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Shakira generó unos 55 millones de dólares a la economía de Quito

El paso de Shakira por Quito, Ecuador, generó un impacto económico de más de 50 millones de dólares, con ocupación hotelera total y ventas récord en turismo y servicios

  • 18 de noviembre de 2025 a las 12:33 -
  • Agencia EFE
Shakira generó unos 55 millones de dólares a la economía de Quito

Los conciertos de Shakira movieron 55,5 millones de dólares en Quito y superaron las expectativas del Municipio.
Quito, Ecuador.

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira en Quito, la capital de Ecuador, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía local, una cifra que superó las expectativas iniciales, informó este martes el Municipio de la ciudad.

La artista barranquillera se presentó los pasados 8, 9 y 11 de noviembre en una urbe que proyectaba un beneficio económico de entre 40 y 50 millones de dólares, recordó la institución en un comunicado.

Sin embargo, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, precisó que el impacto final fue mayor y representó “un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país”.

La masiva afluencia de asistentes, el incremento del movimiento turístico y el dinamismo en sectores como transporte, gastronomía y alojamiento situaron a Quito en uno de los momentos de mayor actividad económica de los últimos años.

Muñoz destacó la articulación del sector privado y de los organizadores del evento, así como el despliegue municipal que permitió que los tres conciertos se desarrollaran sin incidentes.

Shakira también alcanzó un récord en el ámbito del espectáculo en Ecuador al haber reunido a más de 105,000 aficionados en sus presentaciones, según los organizadores.

Los conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran, que tuvieron una duración aproximada de dos horas, se convirtieron en “el evento más grande en la historia del país”, de acuerdo con los responsables de la producción.

La reciente gira de Shakira, reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, supera ya los dos millones de asistentes en diversos países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias