Shakira generó unos 55 millones de dólares a la economía de Quito

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira en Quito, la capital de Ecuador, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía local, una cifra que superó las expectativas iniciales, informó este martes el Municipio de la ciudad.
La artista barranquillera se presentó los pasados 8, 9 y 11 de noviembre en una urbe que proyectaba un beneficio económico de entre 40 y 50 millones de dólares, recordó la institución en un comunicado.
Sin embargo, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, precisó que el impacto final fue mayor y representó “un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país”.
La masiva afluencia de asistentes, el incremento del movimiento turístico y el dinamismo en sectores como transporte, gastronomía y alojamiento situaron a Quito en uno de los momentos de mayor actividad económica de los últimos años.
Muñoz destacó la articulación del sector privado y de los organizadores del evento, así como el despliegue municipal que permitió que los tres conciertos se desarrollaran sin incidentes.
Shakira también alcanzó un récord en el ámbito del espectáculo en Ecuador al haber reunido a más de 105,000 aficionados en sus presentaciones, según los organizadores.
Los conciertos de la gira Las mujeres ya no lloran, que tuvieron una duración aproximada de dos horas, se convirtieron en “el evento más grande en la historia del país”, de acuerdo con los responsables de la producción.
La reciente gira de Shakira, reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, supera ya los dos millones de asistentes en diversos países.