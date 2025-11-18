Imelda Tuñón dice que Maribel Guardia le ocasionó un “recuerdo traumático” a su hijo

Imelda Garza Tuñón reveló el recuerdo traumático que le generó Maribel Guardia a su hijo tras la pelea legal por la custodia del niño. Tras la difusión del audio donde José Julián dice un comentario bastante fuerte de su abuela, la joven actriz confirmó que el pequeño de 8 años tiene esos pensamientos por los traumas que sufrió cuando lo alejaron de su mamá al inicio del 2025.
De acuerdo con declaraciones recolectadas por TV y Novelas, Imelda confirmó que los pensamientos "negativos" de su hijo hacia su abuela están relacionados al trauma que le generó alejarlo de ella durante 38 días, alegando la forma en la que fueron separados y todo el proceso de explicarle los motivos del “abandono” enero 2025, cuando se lo quitaron en la Fiscalía para hacerle unas preguntas.
"Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo, yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío... Él no sabía dónde estaba, se lo llevaron para hacerle unas preguntas y ya no lo volví a ver hasta que le grité, porque yo lo estaba buscando, y lloró... Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él, es algo que no se le hace a ningún niño y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel", dijo Imelda Garza Tuñón.
En la información presentada por la propia Imelda al medio especializado en espectáculos se confirmó que la mamá de José Julián tiene un proceso legal en contra de Maribel Guardia. Garza Tuñón confirmó que la demanda es por maltrato psicológico y violencia familiar, por lo que le ocasionó a ella y a su hijo.