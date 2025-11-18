Imelda Tuñón dice que Maribel Guardia le ocasionó un “recuerdo traumático” a su hijo

México.

Imelda Garza Tuñón reveló el recuerdo traumático que le generó Maribel Guardia a su hijo tras la pelea legal por la custodia del niño. Tras la difusión del audio donde José Julián dice un comentario bastante fuerte de su abuela, la joven actriz confirmó que el pequeño de 8 años tiene esos pensamientos por los traumas que sufrió cuando lo alejaron de su mamá al inicio del 2025.

De acuerdo con declaraciones recolectadas por TV y Novelas, Imelda confirmó que los pensamientos "negativos" de su hijo hacia su abuela están relacionados al trauma que le generó alejarlo de ella durante 38 días, alegando la forma en la que fueron separados y todo el proceso de explicarle los motivos del “abandono” enero 2025, cuando se lo quitaron en la Fiscalía para hacerle unas preguntas.