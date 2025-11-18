Ray J contrademanda a Kim Kardashian y Kris Jenner por presunto incumplimiento

Estados Unidos.

Ray J presentó una contrademanda contra Kim Kardashian y Kris Jenner por presunto incumplimiento de contrato. El cantante de 44 años, conocido por ser la expareja de Kim en el video sexual difundido en 2007, fue demandado por difamación por ambas el mes pasado. Según la demanda, ellas lo acusan de sostener durante años que son investigadas por crimen organizado a nivel federal. Ahora, Ray J respondió con una contrademanda en la que sostiene que Kim, de 45 años, y Kris, de 70, habrían incumplido un acuerdo extrajudicial de seis millones de dólares alcanzado en 2023 por ese video sexual, de acuerdo con información de TMZ. El equipo legal del artista calificó la demanda presentada por las protagonistas de The Kardashians como una “farsa de relaciones públicas” llena de “falsedades maliciosas”, y afirmó que “no se trata de difamación”, sino de “publicidad, poder y castigo”. Ray J alegó que ambas han impulsado acciones legales “para alimentar su insaciable apetito por la atención, obtener apoyo para sus diversas empresas de medios y marketing, y exigir represalias”. Los documentos añadieron: “Están furiosas porque Norwood ya no quiere seguirles el juego con su cuento”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Daños y perjuicios El cantante solicitó desestimar la demanda en su contra y reclama un millón de dólares en daños y perjuicios, más intereses, honorarios legales y “otras medidas” que considere el tribunal “justas y apropiadas”. Argumenta que sus oportunidades comerciales se han visto afectadas y que el supuesto acuerdo con Kris y su hija fue vulnerado. En su contrademanda, Ray J sostiene que la cinta sexual fue grabada consensuadamente en 2003 y que en 2006 ambos comenzaron a discutir la posibilidad de publicarla. Alega además que Kim insistió en que su madre y representante supervisara el lanzamiento. Afirma que el trío firmó acuerdos de licencia con Vivid Entertainment, la empresa que distribuyó el video en 2007, pero acusa a Kim, Kris y Vivid de pactar que la celebridad presentara una demanda falsa alegando que no autorizaba la difusión, con el fin de generar publicidad previa al lanzamiento. Ray J asegura que esas acusaciones contra Vivid “eran mentiras” y dice que ambas filtraron a TMZ un falso acuerdo de cinco millones de dólares. Según la demanda, “durante las dos décadas siguientes, Kardashian aprovechó cada oportunidad para llamar la atención sobre sí misma y construir una narrativa de ‘víctima’ alrededor del video sexual”.