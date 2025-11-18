Ray J contrademanda a Kim Kardashian y Kris Jenner por presunto incumplimiento

Ray J presentó una contrademanda contra Kim Kardashian y Kris Jenner por presunto incumplimiento de contrato.
El cantante de 44 años, conocido por ser la expareja de Kim en el video sexual difundido en 2007, fue demandado por difamación por ambas el mes pasado. Según la demanda, ellas lo acusan de sostener durante años que son investigadas por crimen organizado a nivel federal.
Ahora, Ray J respondió con una contrademanda en la que sostiene que Kim, de 45 años, y Kris, de 70, habrían incumplido un acuerdo extrajudicial de seis millones de dólares alcanzado en 2023 por ese video sexual, de acuerdo con información de TMZ.
El equipo legal del artista calificó la demanda presentada por las protagonistas de The Kardashians como una “farsa de relaciones públicas” llena de “falsedades maliciosas”, y afirmó que “no se trata de difamación”, sino de “publicidad, poder y castigo”.
Ray J alegó que ambas han impulsado acciones legales “para alimentar su insaciable apetito por la atención, obtener apoyo para sus diversas empresas de medios y marketing, y exigir represalias”. Los documentos añadieron: “Están furiosas porque Norwood ya no quiere seguirles el juego con su cuento”.
Daños y perjuicios
El cantante solicitó desestimar la demanda en su contra y reclama un millón de dólares en daños y perjuicios, más intereses, honorarios legales y “otras medidas” que considere el tribunal “justas y apropiadas”. Argumenta que sus oportunidades comerciales se han visto afectadas y que el supuesto acuerdo con Kris y su hija fue vulnerado.
En su contrademanda, Ray J sostiene que la cinta sexual fue grabada consensuadamente en 2003 y que en 2006 ambos comenzaron a discutir la posibilidad de publicarla. Alega además que Kim insistió en que su madre y representante supervisara el lanzamiento.
Afirma que el trío firmó acuerdos de licencia con Vivid Entertainment, la empresa que distribuyó el video en 2007, pero acusa a Kim, Kris y Vivid de pactar que la celebridad presentara una demanda falsa alegando que no autorizaba la difusión, con el fin de generar publicidad previa al lanzamiento.
Ray J asegura que esas acusaciones contra Vivid “eran mentiras” y dice que ambas filtraron a TMZ un falso acuerdo de cinco millones de dólares.
Según la demanda, “durante las dos décadas siguientes, Kardashian aprovechó cada oportunidad para llamar la atención sobre sí misma y construir una narrativa de ‘víctima’ alrededor del video sexual”.
También afirma que Kim y su madre “fabricaron una nueva controversia” en 2022 para “generar publicidad” antes del estreno de la serie The Kardashians en Hulu. Según los documentos, en el programa se afirmó que Ray J entregó una copia del video a un “exmánager”, pese a que “ella sabe que él nunca la tuvo”, e incluso se sugirió que la había “agredido sexualmente” mientras dormía.
La demanda sostiene que Kim, Kris, Kendall Jenner y Kanye West —exesposo de la empresaria— lo acusaron además de intentar extorsionarlos con una supuesta computadora que contenía otro video sexual.
Ray J afirma que, tras la emisión del capítulo, contactó a Kim por Instagram para “confrontarla” sobre las declaraciones. Según sus documentos, “Kardashian le suplicó que siguiera otra historia falsa” para el programa: que él colaboraba con Vivid para retirar el video de internet. Él se negó.
LEA: Air Supply confirma que Tegucigalpa será parte de su gira
Posteriormente presentó una demanda contra Kris y Kim, lo que derivó en un acuerdo en abril de 2023. En este, ambas y su productora habrían aceptado pagarle seis millones de dólares y comprometerse a no hacer nuevas referencias públicas al video sexual en The Kardashians. Además, cualquier futura difamación daría derecho a Ray J a un millón de dólares por daños.
El músico asegura que el acuerdo se incumplió durante la tercera temporada del programa, apenas un mes después de firmado. Afirma que las partes intentaron modificar el pacto para eximirse de responsabilidad por declaraciones pregrabadas que se emitirían después de la fecha de vigencia.
En su demanda por difamación, Kim y Kris alegan que Ray J hizo comentarios sobre ellas en TMZ en mayo y en Twitch en septiembre. Él sostiene que no sabía que su comentario “fuera de cámara” en Twitch se estaba transmitiendo en directo, y que sus palabras al medio “fueron un aparte”.
Añade que, en caso de que sus declaraciones “constituyan una infracción”, estas no fueron sustanciales y deberían ser justificadas por las supuestas “infracciones sustanciales” cometidas por Kim y Kris.
El equipo legal de ambas calificó la contrademanda como “frívola”. Alex Spiro, abogado de las demandantes, declaró a People: “Tras darse cuenta de que está perdiendo el caso y desorientándose, esta divagación incoherente no intimida a nadie. Ray J también perderá este caso frívolo”.