Alejandra Fuentes impacta en Tailandia con majestuoso vestido de gala

La hondureña Alejandra Fuentes destacó en la preliminar del Miss Universo 2025 con un imponente vestido dorado y azul que realzó su porte, estilo y presencia escénica

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, protagonizó uno de los momentos más elegantes de la preliminar en Tailandia al desfilar con un vestido que combinó lujo, técnica y simbolismo.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
El diseño se construyó sobre una base transparente en tono piel que permitió resaltar un bordado meticuloso trabajado en gamas de dorado y azul.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
Sobre la parte superior destacó una capucha de inspiración victoriana, confeccionada en dorado, que enmarcó el rostro de la hondureña sin restarle protagonismo al bordado central.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
El bustier formó una estructura luminosa gracias a lentejuelas doradas que generaron un efecto de lámina brillante con cada movimiento.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
En el centro del torso descendió un entramado de pedrería azul que delineó figuras geométricas y cayó en forma de colgante hasta la mitad del abdomen.
La falda se adaptó a su silueta con bordados que evocaron trazos orgánicos en degradados metálicos, logrando un balance entre firmeza y fluidez.
Los destellos azules se expandieron en patrones simétricos que acentuaron el movimiento natural del tejido durante su caminata.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
Alejandra completó el conjunto con guantes azul noche íntegramente bordados, un detalle que aportó fuerza visual al diseño.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
Un manto dorado enmarcó la parte superior de su atuendo, añadiendo dramatismo sin competir con la riqueza del bordado frontal.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
La candidata sostuvo la línea del vestido con una postura erguida y precisa, reflejando control escénico y una elegancia sobria.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
Su cabellera oscura, suelta y con caída natural, añadió dinamismo y equilibró la estructura del look.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
El manejo de manos y los giros breves permitió que el público y los jueces apreciaran el relieve del bordado sin saturar la escena.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
La preliminar definirá a 29 aspirantes elegidas por el comité y a una candidata votada por el público, quienes completarán las 30 semifinalistas que se anunciarán en la gala final del 21 de noviembre. En Honduras, la transmisión podrá verse el jueves 20 a partir de las 7:00 de la noche por la diferencia horaria.

 Foto: captura de pantalla YouTube / Miss Universo
