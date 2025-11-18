D4vd es considerado sospechoso por la muerte de Celeste Rivas

D4vd es considerado sospechoso de la muerte de Celeste Rivas, la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición dentro de su Tesla, según fuentes policiales con conocimiento directo del caso, informan al medio especializado, TMZ.
"Hasta donde sabemos, no existe documentación que clasifique a D4vd como sospechoso, pero como nos indicó una de nuestras fuentes, los investigadores lo están considerando como sospechoso", indicó Aiden Marks, reportero del medio especializado.
Periodistas de TMZ aseguran que sus fuentes han informado que las autoridades investigan la muerte de Celeste como un homicidio, aunque el médico forense aún no ha determinado la causa ni la forma del fallecimiento; los investigadores siguen a la espera de los resultados toxicológicos.
Por otro lado, una fuente afirma que la investigación policial reveló que, alrededor de la primavera de 2025 (Entre los meses de marzo, abril y mayo) D4vd, de 20 años, realizó un viaje nocturno a una zona remota del condado de Santa Bárbara y permaneció allí durante varias horas. TMZ aclara que no ha verificado esta información.
D4vd vivía en una casa alquilada en Hollywood Hills (la policía registró la propiedad en busca de rastros de sangre) y su Tesla fue abandonado en una calle cercana y remolcado a un depósito de vehículos, donde posteriormente se encontró el cuerpo de Celeste en la cajuela.
El cuerpo de Celeste se encontraba en estado de descomposición cuando fue hallado en una bolsa de plástico a principios de septiembre.
"Nuestras fuentes indican que el cuerpo presentaba signos de haber sido descuartizado y que la forma en que fue desmembrada sugiere fuertemente que quien lo hizo contó con la ayuda de otras personas", revelan, además, en el portal de TMZ.
Se desconoce si la policía tiene algún otro sospechoso además de D4vd. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó el lunes que no están cerca de realizar ningún arresto.
Hasta el momento, el joven artista no ha ofrecido declaraciones.