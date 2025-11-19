El vestido de Alejandra Fuentes acaparó miradas en Miss Universo

La representante de Honduras en Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, se convirtió en una de las protagonistas de la preliminar del certamen al desfilar con un vestido de gala que capturó todas las miradas.
El diseño, obra del reconocido diseñador filipino Louis Pangilinan, destacó por su corte entallado y las transparencias estratégicas en tonos dorado y turquesa, elementos que realzaron la elegancia y el porte de la hondureña.
La gala preliminar, celebrada en Tailandia, reunió a candidatas de de 130 países, pero el estilo de Fuentes fue uno de los más comentados en redes sociales y medios especializados.
El vestido combinaba sofisticación y modernidad, con bordados que evocaban lujo y un juego de colores que simbolizaba tanto la riqueza cultural como la frescura caribeña de Honduras.
Pangilinan, responsable del diseño, es un referente internacional en la moda de concursos de belleza. Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los diseñadores más solicitados por reinas de distintos países.
Nacido en Filipinas, Pangilinan comenzó su carrera en certámenes locales y pronto se convirtió en diseñador oficial de concursos como Binibining Pilipinas y Miss Universe Filipinas. Su estilo se caracteriza por la mezcla de glamour clásico con detalles contemporáneos.
Además de su éxito en la moda, ha sido reconocido con premios como el Anak ng San Pablo y el International Luminary Award in Civic Works, por su aporte a la industria y su trabajo filantrópico.
El diseñador también ha vestido a candidatas de Miss Universe Malta, Miss Universe República Dominicana y Miss Grand Japan, consolidando su presencia en escenarios globales.
Su compromiso va más allá de la moda: Pangilinan apoya a organizaciones LGBT ya jóvenes diseñadores, a quienes ofrecen mentoría y recursos para impulsar nuevas generaciones.
La elección de Alejandra Fuentes por un diseño de Pangilinan refleja la búsqueda de excelencia y la intención de proyectar a Honduras con una imagen de sofisticación y competitividad internacional.
El desfile preliminar es clave en la evaluación de las candidatas, y el impacto visual de Fuentes con este vestido podría marcar un punto a favor en su camino hacia la corona.
Con esta aparición, Miss Honduras Universo 2025 reafirma su posición como una de las candidatas más elegantes y con mayor proyección en el certamen, llevando el nombre de su país a lo más alto del escenario mundial.
