El vestido de Alejandra Fuentes acaparó miradas en Miss Universo

La representante de Honduras en Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, se convirtió en una de las protagonistas de la preliminar del certamen al desfilar con un vestido de gala que capturó todas las miradas.

El diseño, obra del reconocido diseñador filipino Louis Pangilinan, destacó por su corte entallado y las transparencias estratégicas en tonos dorado y turquesa, elementos que realzaron la elegancia y el porte de la hondureña.

La gala preliminar, celebrada en Tailandia, reunió a candidatas de de 130 países, pero el estilo de Fuentes fue uno de los más comentados en redes sociales y medios especializados.

El vestido combinaba sofisticación y modernidad, con bordados que evocaban lujo y un juego de colores que simbolizaba tanto la riqueza cultural como la frescura caribeña de Honduras.

Pangilinan, responsable del diseño, es un referente internacional en la moda de concursos de belleza. Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los diseñadores más solicitados por reinas de distintos países.

Nacido en Filipinas, Pangilinan comenzó su carrera en certámenes locales y pronto se convirtió en diseñador oficial de concursos como Binibining Pilipinas y Miss Universe Filipinas. Su estilo se caracteriza por la mezcla de glamour clásico con detalles contemporáneos.

