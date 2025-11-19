Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025

Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, protagonizó uno de los momentos más comentados de la preliminar del Miss Universo al desfilar con un traje de baño rojo que capturó la atención del público.
Su entrada a pasarela estuvo marcada por una mirada segura y una postura impecable, reflejo del entrenamiento, disciplina y preparación que ha llevado durante varios meses.
El diseño, en tono rojo, simbolizó fuerza, pasión y determinación, elementos que la candidata hondureña quiso transmitir en este lapso.
El corte del traje de baño resaltó su silueta atlética, resultado de su compromiso con un estilo de vida saludable y una mentalidad enfocada en el bienestar integral.
Cada paso de Fuentes mostró un equilibrio perfecto entre elegancia y energía, atributos que han caracterizado su paso por el certamen.
La representante catracha mantuvo una sonrisa cálida que conectó de inmediato con el público, reforzando el carisma que la ha convertido en una de las favoritas regionales.
Su impecable pasarela destacó el empoderamiento femenino y la seguridad que ha proyectado a lo largo de la competencia.
El traje fue complementado con su hermoso cabello que no opacó el protagonismo del diseño, aportando armonía y sofisticación a su presentación.
El público hondureño celebra su desempeño en redes sociales, destacando su porte, presencia y la manera en que llevó con orgullo la representación de nuestro país.
Alejandra Fuentes busca ser una de las finalistas, dejando en alto el nombre de Honduras y el continente americano en la plataforma internacional de Miss Universo.