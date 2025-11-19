  1. Inicio
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025

Alejandra Fuentes impactó en la preliminar del Miss Universo al lucir un traje de baño rojo que destacó su figura y la elegancia de la mujer hondureña

Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
1 de 10

Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, protagonizó uno de los momentos más comentados de la preliminar del Miss Universo al desfilar con un traje de baño rojo que capturó la atención del público.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
2 de 10

Su entrada a pasarela estuvo marcada por una mirada segura y una postura impecable, reflejo del entrenamiento, disciplina y preparación que ha llevado durante varios meses.

Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
3 de 10

El diseño, en tono rojo, simbolizó fuerza, pasión y determinación, elementos que la candidata hondureña quiso transmitir en este lapso.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
4 de 10

El corte del traje de baño resaltó su silueta atlética, resultado de su compromiso con un estilo de vida saludable y una mentalidad enfocada en el bienestar integral.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
5 de 10

Cada paso de Fuentes mostró un equilibrio perfecto entre elegancia y energía, atributos que han caracterizado su paso por el certamen.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
6 de 10

La representante catracha mantuvo una sonrisa cálida que conectó de inmediato con el público, reforzando el carisma que la ha convertido en una de las favoritas regionales.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
7 de 10

Su impecable pasarela destacó el empoderamiento femenino y la seguridad que ha proyectado a lo largo de la competencia.

 Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
8 de 10

El traje fue complementado con su hermoso cabello que no opacó el protagonismo del diseño, aportando armonía y sofisticación a su presentación.
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
9 de 10

El público hondureño celebra su desempeño en redes sociales, destacando su porte, presencia y la manera en que llevó con orgullo la representación de nuestro país.

Foto: Miss Universo
Miss Honduras en traje de baño en la preliminar del Miss Universo 2025
10 de 10

Alejandra Fuentes busca ser una de las finalistas, dejando en alto el nombre de Honduras y el continente americano en la plataforma internacional de Miss Universo.

 Foto: Miss Universo
