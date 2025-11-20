Polémicas que marcan a Miss Universo antes de su final en Tailandia

Tras 20 días de actividades en Tailandia, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) nombrará este viernes a la ganadora de la actual edición, marcada por una serie de polémicas que han acompañado al certamen al margen de las competencias oficiales. Desde la llegada de las 120 candidatas a finales de octubre a Bangkok, el concurso ha enfrentado controversias que desembocaron esta semana en la renuncia de miembros del jurado, amenazas legales y denuncias de fraude en una edición que concluirá hoy. FOTOGALERÍAS: Polémicas que han empañado el certamen Miss Universe en este 2025

La cena

El 3 de noviembre, la MUO publicó un comunicado en el que reconocía diferencias con la organización Miss Grand International (MGI), presidida por Nawat Itsaragrisil, responsable de la logística del certamen en Bangkok. En ese primer escrito, la MUO advirtió que se reservaba el derecho a emprender acciones legales contra MGI debido a la promoción en redes sociales de una "cena especial" junto a Nawat, para la cual se pidió a los seguidores votar por las diez candidatas que asistirían. El equipo de Miss Universo aseguró que esta actividad no estaba autorizada y que dichas votaciones no tendrían incidencia en los resultados del certamen. Nawat insistió en que sí formaba parte del acuerdo con MUO.

El casino

Nawat acusó a MUO de cometer una ilegalidad al asociarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuya operación es ilegal en Tailandia. En declaraciones a EFE, el empresario afirmó que MUO llevó, sin previo aviso, carteles promocionales de un casino en línea al hotel donde se alojaban las concursantes. A ese lugar acudieron agentes de Policía en busca de responsables. Frente a periodistas, los agentes trasladaron presuntamente a un trabajador del certamen Miss Universo a una comisaría, sin que hasta ahora se conozcan más detalles. El presidente de MUO, Raúl Rocha, dijo que emprendería acciones legales frente a “la serie de actos malintencionados cometidos por Nawat”, cuyo certamen, MGI, compite con Miss Universo en la industria de los concursos de belleza.

El insulto

En medio de la tensión, Nawat protagonizó uno de los momentos más virales de la edición cuando mandó callar a Fátima Bosch, representante de México, durante un acto transmitido en directo por MGI. El incidente desató una ola de críticas contra el empresario, incluidas reacciones de ONU Mujeres y de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La delegada mexicana exigió respeto y Nawat, que negó haberla insultado pese al registro en vídeo, terminó disculpándose en repetidas ocasiones, incluso con una disculpa en lágrimas durante una conferencia de prensa. FOTOGALERÍAS: Alicia Machado llama “chino inmundo” a Nawat tras polémica con Miss México

Las renuncias