Alicia Machado llama “chino inmundo” a Nawat tras polémica con Miss México

Fátima Bosch, representante de México para la 74 edición de Miss Universo, ha estado en el centro de la conversación luego de que fuera insultada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.
No solo internautas se han solidarizado con ella, sino también algunas celebridades y exparticipantes del certamen.
Una de las que no dudó en apoyar a la modelo tabasqueña fue Alicia Machado, exreina de belleza, actriz y figura de los reality shows.
Si bien sus comentarios fueron bien recibidos por la mayoría, algunos la tacharon de “xenofóbica”.
Durante una reunión previa a la 74 edición de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, se molestó con Fátima Bosch, representante de México, por no “promocionar” el país de origen. El empresario le dijo “tonta”.
Ante esto, la modelo exigió respeto y después se retiró del lugar. Algunas modelos la acompañaron, provocando que el hombre se molestara y amenazara con descalificar a aquellas que la siguieran.
A través de una transmisión en redes sociales, Alicia Machado se dijo indignada por lo ocurrido entre Fátima Bosch y el empresario tailandés.
No solo exigió que lo despidieran, sino que también lo insultó llamándolo, entre otras cosas, “chino inmundo”.
“Espero que, al cabeza de machete este, al chino inmundo, misógino, patán, que no me interesa saber quién es, espero lo corran y no saber nada más de él”, dijo Alicia Machado.
También expresó su deseo de que Fátima obtenga el triunfo en Miss Universo: “Espero que Miss México gane porque a los mexicanos se respetan, los venezolanos se respetan, a los latinos se les respeta y a las mujeres se les respeta”, manifestó.
La gran mayoría de los usuarios aplaudió su apoyo a Bosch. No obstante, hubo algunos que la criticaron y consideraron que sus comentarios fueron “xenófobos”, señalando que, pese a todo, hablar de él así era ofensivo.
La 74 edición de Miss Universo se celebrará el próximo 21 de noviembre, en el Impact Arena de Tailandia. Hay un total de 122 candidatas de diversas partes del mundo.