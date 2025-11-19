“Demon Slayer: Castillo Infinito” rompe récord y supera los 600 millones de dólares en taquilla mundial

Estados Unidos.

La nueva película de la franquicia "Demon Slayer", titulada "Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle" (“Castillo Infinito”), ha marcado un nuevo hito en la industria cinematográfica al superar los 600 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como la película japonesa más taquillera de la historia.

Desde su estreno, "Infinity Castle" ha demostrado un crecimiento acelerado en la taquilla. Las cifras oficiales señalan más de US$ 605 millones en ingresos alrededor del mundo, impulsados principalmente por los mercados de Japón, Estados Unidos y Latinoamérica.

El desempeño sitúa a la producción por encima de cualquier otro largometraje japonés lanzado hasta la fecha.

Récords desde el primer día

En Estados Unidos, los preestrenos rompieron marcas históricas para una cinta de anime, alcanzando US$ 11,4 millones en funciones anticipadas. En Japón, su primer fin de semana registró una afluencia masiva que superó todas las proyecciones y estableció nuevos estándares para la industria local.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

LEA: El vestido de Alejandra Fuentes acaparó miradas en Miss Universo

Además de su coronación como la película japonesa más exitosa, la cinta también se convierte en la película de anime más taquillera a nivel mundial, superando ampliamente los registros de sus predecesoras y dejando claro el peso de la animación japonesa en la taquilla global.