“Demon Slayer: Castillo Infinito” rompe récord y supera los 600 millones de dólares en taquilla mundial

La nueva película de la franquicia "Demon Slayer", titulada "Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle" (“Castillo Infinito”), ha marcado un nuevo hito en la industria cinematográfica al superar los 600 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como la película japonesa más taquillera de la historia.
Desde su estreno, "Infinity Castle" ha demostrado un crecimiento acelerado en la taquilla. Las cifras oficiales señalan más de US$ 605 millones en ingresos alrededor del mundo, impulsados principalmente por los mercados de Japón, Estados Unidos y Latinoamérica.
El desempeño sitúa a la producción por encima de cualquier otro largometraje japonés lanzado hasta la fecha.
Récords desde el primer día
En Estados Unidos, los preestrenos rompieron marcas históricas para una cinta de anime, alcanzando US$ 11,4 millones en funciones anticipadas. En Japón, su primer fin de semana registró una afluencia masiva que superó todas las proyecciones y estableció nuevos estándares para la industria local.
Además de su coronación como la película japonesa más exitosa, la cinta también se convierte en la película de anime más taquillera a nivel mundial, superando ampliamente los registros de sus predecesoras y dejando claro el peso de la animación japonesa en la taquilla global.
Claves del éxito
Especialistas atribuyen el fenómeno a varios factores:
Fandom global consolidado de la franquicia Demon Slayer.
Calidad visual y técnica del estudio Ufotable, reconocido por su animación de alto detalle.
Estrategia de distribución internacional liderada por Sony y Crunchyroll, que amplió el alcance de la película en mercados clave.
El atractivo del arco final del manga, que genera altas expectativas entre los seguidores.
Impacto para la industria
El éxito de Infinity Castle refuerza el crecimiento del anime como una fuerza relevante en la industria audiovisual, demostrando que las producciones japonesas pueden competir al nivel de grandes franquicias de Hollywood. Analistas anticipan que este desempeño podría influir en estrategias futuras de distribución y producción de contenido animado a nivel global.
La película forma parte de una trilogía que adaptará el tramo final del manga original. Las próximas entregas ya generan expectación y podrían mantener —e incluso superar— la tendencia histórica que ha logrado esta primera parte.