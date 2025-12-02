Gabriela Castellanos pide al CNE "no revivir sombras del pasado"

Tegucigalpa, Honduras.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció este lunes ante el retraso en la publicación de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la jornada de comicios generales celebrada en el país.

Castellanos destacó que los hondureños acudieron a las urnas con “coraje y esperanza”, subrayando que cada voto emitido fue una muestra de compromiso ciudadano. “Honduras habló con su civismo, lo hizo en paz y con libertad; la voz de millones de ciudadanos es el mayor triunfo de la democracia”, expresó.