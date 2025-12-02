  1. Inicio
Gabriela Castellanos pide al CNE "no revivir sombras del pasado"

El llamado de Castellanos se suma a las exigencias de diversos sectores que piden al ente electoral acelerar el proceso.

Gabriela Castellanos pide al CNE no revivir sombras del pasado

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Tegucigalpa, Honduras.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció este lunes ante el retraso en la publicación de los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la jornada de comicios generales celebrada en el país.

Castellanos destacó que los hondureños acudieron a las urnas con “coraje y esperanza”, subrayando que cada voto emitido fue una muestra de compromiso ciudadano. “Honduras habló con su civismo, lo hizo en paz y con libertad; la voz de millones de ciudadanos es el mayor triunfo de la democracia”, expresó.

Observadores piden al CNE cumplir con el tiempo electoral establecido

Sin embargo, la titular del CNA advirtió que la demora en el escrutinio genera preocupación y podría despertar desconfianza si no se maneja con transparencia. “Ahora estamos esperando que el CNE haga su parte para no revivir sombras del pasado. La incertidumbre no debe apagar la luz ciudadana que iluminó las urnas”, añadió.

El llamado de Castellanos se suma a las exigencias de diversos sectores que piden al ente electoral acelerar el proceso y garantizar claridad en la comunicación de los resultados, en un contexto marcado por un estrecho margen entre los principales candidatos y una ciudadanía atenta al desarrollo del conteo.

