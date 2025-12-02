Cossette López denuncia boicot en conferencia del CNE

Cossette López , consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció este martes que la conferencia de prensa programada para reanudar la divulgación de resultados electorales fue “boicoteada” por grupos afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).
La funcionaria afirmó que la interrupción ocurrió en el Hotel Plaza Juan Carlos, donde se tenía prevista la comparecencia.
Según López, el consejero Marlon Ochoa se habría opuesto a la reactivación del proceso de actualización de resultados y habría enviado “colectivos de Libre” y miembros de su despacho para impedir la conferencia.
"Se boicotea la conferencia de prensa que marcaría el reinicio de la divulgación de resultados (...). A pocos metros nos encontramos la consejera Ana Paola Hall y yo. Alerta, pueblo hondureño", publicó en su cuenta de X.
— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 2, 2025
Conteo sigue ajustándose
El incidente se registró en un contexto electoral altamente competitivo. El último corte divulgado ayer al mediodía muestra una diferencia mínima entre los dos aspirantes punteros: Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
El CNE reportó que Asfura alcanza el 39,91%, equivalente a 749.022 votos, mientras que Nasralla registra el 39,89%, con 748.507 sufragios. La distancia entre ambos es de solo 515 votos, la más baja desde que iniciaron las actualizaciones preliminares.
En la tercera posición continúa Rixi Moncada , candidata del Partido Libre, con 359.584 votos , correspondientes al 19,16% , porcentaje que se ha mantenido estable en las últimas cortes.