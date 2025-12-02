Cossette López denuncia boicot en conferencia del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Cossette López , consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció este martes que la conferencia de prensa programada para reanudar la divulgación de resultados electorales fue “boicoteada” por grupos afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

La funcionaria afirmó que la interrupción ocurrió en el Hotel Plaza Juan Carlos, donde se tenía prevista la comparecencia.

Según López, el consejero Marlon Ochoa se habría opuesto a la reactivación del proceso de actualización de resultados y habría enviado “colectivos de Libre” y miembros de su despacho para impedir la conferencia.