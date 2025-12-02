CNE habilita espacio temporal para seguir resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, mediante una conferencia de prensa informaron que el máximo ente electoral pondrá a disposición un espacio para que los medios de comunicación puedan vigilar los resultados de las pasadas elecciones generales. "El CNE informa que a partir de la 1:00 de la tarde de hoy, habilitará un acceso público en un acceso público, destinado a los medios de comunicación y un enlace para los partidos políticos en contienda, para que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Votos, los partidos serán notificados en breves minutos", explicó Cosstte López.

En ese sentido, tras las fallas en el portal oficial de transmisión de resultados electorales, los periodistas y partidos políticos tendrán acceso a un espacio para seguir de cerca la divulgación de las nuevas actualizaciones en los resultados electorales.

Cossette explicó que se trata de una medida temporal, mientras la empresa Grupo ASDSAS, encargada del portal de transmisión, soluciona los problemas técnicos y así la ciudadanía en general tenga acceso a la información de resultados. Las consejeras pidieron a la población paciencia y garantizaron una transmisión de resultados transparente y apegada a la voluntad popular.

Horas antes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras había informado sobre fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre y exigió una pronta solución a la empresa responsable y garantizó que la declaración final respetará la voluntad ciudadana. "El servicio contratado para el portal de divulgación de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) confrontó problemas técnicos en la jornada de ayer (lunes)", indicó el CNE en un comunicado.

Señaló además que la empresa encargada ASD SAS notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada, por lo que el órgano electoral solicitó reportes detallados tanto a la compañía como al servicio de auditoría externa. El ente electoral exigió a ASD SAS "la solución más pronta posible" para garantizar el acceso pleno y permanente de la ciudadanía a los datos estadísticos.

Escepticismo en Honduras ante el empate entre los dos candidatos