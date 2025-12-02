Iroshka Elvir: "Los números respaldan nuestra victoria"

La demora en la transmisión de resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa generando reacciones entre los actores políticos.
Este martes, la diputada y esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, se pronunció en redes sociales afirmando que, según sus actas internas, la victoria favorecería al presentador y líder político.
Elvir señaló que el equipo de Nasralla cuenta con un sistema interno de transmisión de resultados y con actas recolectadas en todo el país, las cuales muestran una tendencia clara a favor del candidato. “Con nuestro TREP interno y la recolección de actas a nivel nacional, los números respaldan nuestra victoria”, escribió.
La diputada agradeció el respaldo ciudadano y pidió mantener la calma mientras se espera la divulgación oficial. “¡Gracias, pueblo hondureño, por su masivo respaldo! Sin importar cuánto dure la espera, nos mantenemos atentos, Honduras decidió y su voluntad debe respetarse”, agregó.
El pronunciamiento se dio en un contexto de creciente presión hacia el CNE para acelerar el escrutinio y brindar certezas, luego de que el retraso en la transmisión generara inquietud en varios sectores políticos y sociales del país.