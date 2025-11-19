Nodal libra proceso penal; jueza descarta pruebas contra el cantante

México

El cantante de regional mexicano Christian Nodal salió fortalecido tras una audiencia de 17 horas en el Reclusorio Oriente, donde una jueza determinó que no existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso en el caso que Universal Music abrió en su contra por presunta falsificación de documentos. Durante la audiencia, que se retrasó varias horas y concluyó cerca de la medianoche, Nodal compareció acompañado de sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, quienes también habían sido señalados por la disquera. Al término del proceso, el artista declaró que “siempre he creído en la justicia” y celebró que las autoridades no hallaran evidencia que lo incriminara. “Siempre he creído en la justicia. Quiero agradecerles justo por eso, por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras”. Universal Music acusaba al intérprete de Amé y a su familia de falsificar más de 30 documentos relacionados con su salida de la compañía. Sin embargo, la jueza descartó los señalamientos al considerar que no existía “ni un solo papel” que comprobara la acusación.

Antecedentes del caso

El conflicto entre Nodal y Universal Music comenzó en 2021, cuando el contrato firmado en 2017 no logró renovarse. La disquera sostuvo que el acuerdo seguía vigente y que el cantante no podía firmar con otra compañía ni explotar su música sin autorización. Nodal, por su parte, defendió su derecho a continuar su carrera y poco después anunció su fichaje con Sony Music. La disputa escaló a instancias legales y derivó en una contrademanda por presunta falsificación de documentos, involucrando también a los padres del artista.

Situación actual

Aunque Nodal libró la vinculación a proceso penal, el cantante reconoció que aún existe una demanda civil pendiente con Universal Music. “Son cosas que pasan en la industria”, afirmó, al tiempo que invitó a las disqueras a ofrecer contratos más justos para los artistas. El conflicto legal entre Christian Nodal y Universal Music continúa generando revelaciones. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, quien tuvo acceso parcial a la demanda interpuesta por la disquera, el sello reclama al cantante un desglose de gastos que asciende a 30 millones de pesos. Entre los documentos exhibidos se encuentra un contrato firmado por Silvia Cristina Nodal, madre del artista, en el que se cederían derechos de autor, lo que complica aún más la disputa. En el programa matutino Sale el Sol, la conductora Joanna Vega-Biestro mencionó versiones extraoficiales que apuntan a que la cifra exigida podría superar los 100 millones de pesos, considerando no solo los gastos directos, sino también el control de regalías y posibles costos derivados del proceso judicial. La abogada Marce Torres, colaboradora de Ceriani, puntualizó que sigue vigente un juicio mercantil relacionado con las canciones que Nodal reclamó en 2021, lo que significa que el caso aún no está cerrado y podría escalar en términos financieros y legales.

Canciones en disputa