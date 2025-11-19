Caos por llegada de Christian Nodal al Reclusorio Oriente

México

La tarde del martes, el cantante Christian Nodal arribó al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para dar continuidad al proceso legal que mantiene contra su exdisquera, Universal Music, desde hace más de dos años.

El esposo de Ángela Aguilar llegó pasadas las 3 de la tarde, acompañado de sus padres, Jaime González y Silvia Cristy Nodal, así como de su abogado, Erik Rauda, quienes también fueron citados por la autoridad judicial.

La presencia del intérprete de Botella tras botella generó un ambiente de tensión en el recinto, pues decenas de medios de comunicación lo esperaban a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal.

Al intentar avanzar hacia la Sala Cuatro, donde se llevaría a cabo la primera audiencia del caso, Nodal se vio rodeado por cámaras y micrófonos que bloquearon su paso.

El momento derivó en empujones, gritos e incluso golpes, mientras su equipo de seguridad formaba un cerco para permitirle continuar hacia la sala.

Pese a la insistencia de los reporteros, Nodal evitó dar declaraciones y se limitó a caminar con gesto serio, protegido por sus escoltas.