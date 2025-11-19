  1. Inicio
Caos por llegada de Christian Nodal al Reclusorio Oriente

Christian Nodal enfrentó empujones y tensión en su llegada al Reclusorio Oriente para continuar el proceso legal contra Universal Music.

  19 de noviembre de 2025
  • Redacción web
La asistencia del cantante Christian Nodal a la audiencia evitó que se contemplara una orden de aprehensión en su contra, aunque el futuro del litigio permanece incierto.

 Foto Instagram
México

La tarde del martes, el cantante Christian Nodal arribó al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para dar continuidad al proceso legal que mantiene contra su exdisquera, Universal Music, desde hace más de dos años.

El esposo de Ángela Aguilar llegó pasadas las 3 de la tarde, acompañado de sus padres, Jaime González y Silvia Cristy Nodal, así como de su abogado, Erik Rauda, quienes también fueron citados por la autoridad judicial.

La presencia del intérprete de Botella tras botella generó un ambiente de tensión en el recinto, pues decenas de medios de comunicación lo esperaban a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal.

Al intentar avanzar hacia la Sala Cuatro, donde se llevaría a cabo la primera audiencia del caso, Nodal se vio rodeado por cámaras y micrófonos que bloquearon su paso.

El momento derivó en empujones, gritos e incluso golpes, mientras su equipo de seguridad formaba un cerco para permitirle continuar hacia la sala.

Pese a la insistencia de los reporteros, Nodal evitó dar declaraciones y se limitó a caminar con gesto serio, protegido por sus escoltas.

Christian Nodal y Universal Music no llegaron a ningún acuerdo, la demanda da un nuevo giro
Entre empujones y rodeado de representantes de los medios de comunicación, entró Nodal al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

 (Foro captura)

El conflicto con Universal Music comenzó en 2023, cuando el cantante decidió no renovar su contrato y demandó para recuperar los derechos de al menos 50 canciones de su autoría.

La disquera respondió con una contrademanda, presentando una carta firmada por Cristy Nodal en la que se cedía la titularidad de los temas, además de acusar al artista y a sus padres por la presunta falsificación de 32 contratos.

La audiencia de este martes se consideraba crucial, pues la jueza encargada del caso debía determinar si Nodal sería vinculado a proceso o si se le concedería una salida alterna.

La asistencia del cantante evitó que se contemplara una orden de aprehensión en su contra, aunque el futuro del litigio permanece incierto.

El caso ha despertado gran interés mediático, no solo por la relevancia de Nodal en la música regional mexicana, sino también por el posible impacto en su carrera internacional. Por ahora, el artista continúa enfrentando uno de los capítulos más complejos de su trayectoria, mientras sus seguidores y la industria esperan el desenlace de esta disputa que mantiene en expectativa a la música latina.

