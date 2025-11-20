Miss Universo 2025: 120 mujeres buscan convertirse en la nueva reina

Bangkok.

La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo aguarda su gala final, que se celebrará esta noche en Tailandia para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso. Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarán en la gala final, que comenzará a las 7:00 p.m., presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado. Aunque las delegadas participaron en numerosos desfiles en Tailandia, solo fueron evaluadas en cuatro actividades que determinaron el listado de las 30 mujeres que serán anunciadas como clasificadas al comienzo del 'show' y que continuarán la carrera para convertirse en sucesora de la danesa Victoria Kjaer.



De acuerdo con la página especializada en concursos de belleza Sash Factor, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yace, es la favorita a ganar la corona por su desempeño en las competencias preliminares, seguida por la tailandesa Veena Praveenar, la filipina Ahtisa Manalo, la venezolana Stephany Abasaly y la puertorriqueña Zashley Alicea. Otros portales especializados destacan el favoritismo de las representantes de México, Fátima Bosch; Turcas y Caicos, Bereniece Dickenson; Colombia, Vanessa Pulgarín, y China, Zhaona Zena. Siguiendo la senda de inclusión que ha tomado el concurso en la última década, en esta edición las representantes de Bonaire, Camboya, República Checa, Mauricio, Portugal, Ruanda, Tanzania, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de Estados Unidos tienen hijos, algo que les impedía participar hasta 2023, cuando levantaron la restricción. Además, las delegadas de Bonaire, Nicole Peiliker, y Ruanda, Solange Tuyishime, tienen 42 años, y pueden participar gracias a que, en el último quinquenio, el límite de edad también fue eliminado de la competencia, que ha coronado solo a mujeres menores de 30 años en las últimas siete décadas. La ruandesa es sobreviviente del genocidio que vivió su país en 1994 y la vietnamita Nguyen Huong Giang es la única participante transgénero de la edición, que vuelve a celebrarse en Tailandia, donde la española Angela Ponce se convirtió en 2018 en la primera mujer trans en competir.