Primer tráiler de Amanecer en la Cosecha: surge el joven Haymitch

Lionsgate publicó el primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva entrega de la franquicia Los Juegos del Hambre, cuyo estreno en cines está previsto para el 20 de noviembre de 2026.

La película, basada en el libro homónimo publicado en 2025, se sitúa 24 años antes de la primera cinta y sigue a Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada.

El personaje es seleccionado para participar en los 50º Juegos del Hambre, correspondientes al segundo Vasallaje de los Veinticinco, celebración que obliga a cada distrito de Panem a enviar dos tributos adicionales. En total, 48 jóvenes deberán luchar a muerte para coronarse ganadores.

El tráiler ofrece el primer vistazo a Zada en el papel que originalmente interpretó Woody Harrelson en la saga principal.

En Amanecer en la Cosecha, Elle Fanning encarna a una versión joven de Effie Trinket, personaje interpretado previamente por Elizabeth Banks. Ralph Fiennes da vida al presidente Coriolanus Snow, un rol que antes asumieron Donald Sutherland y Tom Blyth en Balada de pájaros cantores y serpientes.

Kieran Culkin interpreta a Caesar Flickerman, presentador icónico interpretado por Stanley Tucci en la serie original. Jesse Plemons asume la versión joven de Plutarch Heavensbee, papel que encarnó Philip Seymour Hoffman en Sinsajo.

El elenco también incluye a Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV.

La película está dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray. La producción está a cargo de Brad Simpson y Nina Jacobson.