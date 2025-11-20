¿Quién fue la primera ganadora de Miss Universo en la historia?

San Pedro Sula.

Sin embargo, el certamen de Miss Universo como se conoce hoy en día es bastante diferente a como se planeó en un inicio, partiendo desde el hecho de que surgió como un movimiento de rebeldía por parte de los patrocinadores de Miss America , los fabricantes de "bañadores Catalina" luego de que la reina de belleza Yolande Betbeze se negara a posar en traje de baño en una sesión para su marca.

Con más de 70 años de historia, Miss Universo se ha consolidado como el certamen de belleza más importante a nivel internacional, así como uno de los eventos más esperados del año, en donde miles de personas alrededor del mundo se reúnen para apoyar a las representantes de sus países.

Fue a partir de ese hecho que decidieron organizar sus propios concursos, Miss USA y Miss Universe , cuya primera edición se llevó a cabo el 28 de junio de 1952 en Long Beach , California , misma que contó con la participación de tan solo 30 concursantes, y cuya ganadora fue la finlandesa, Armi Kuusela.

Nacida en la provincia de Oulu, Finlandia el 20 de agosto de 1934 es una exmodelo y actriz finlandesa quien a sus 17 años de edad, con una altura de 1,65 m y un peso de 49 kg se convirtió en la primera Miss Universo de la historia, siendo coronada con la Romanov Imperial Nuptial Crown, una corona especial cotizada en medio millón de dólares que perteneció a la realeza rusa.

Poco después de haber ganado la corona, decidió incursionar en el mundo del cine al protagonizar la cinta "The loveliest girl in the world" (1953), en donde se interpretó a sí misma. Posteriormente, en 1953 asistió a los Juegos Olímpicos de Helsinki de como invitada del gobierno filipino, para luego convertirse en embajadora y portavoz de Miss Universo.

Sin embargo, a menos de un año de haber ganado Miss Universo, Armi Kuusela renunció a la corona el 4 de mayo de 1953 para casarse con el empresario filipino, Virgilio Hilario, con quien después tuvo cinco hijos.

Actualmente, Armi Kuusela tiene 91 años de edad y ha dedicado su vida a diversas actividades benéficas, siendo condecorada con la Orden de la Rosa Blanca por el presidente de Finlandia en el 2012.