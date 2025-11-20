Kevin Spacey revela que no tiene casa y atraviesa graves problemas económicos

El actor estadounidense Kevin Spacey reveló que atraviesa una delicada situación financiera y que, actualmente, no cuenta con un hogar fijo, según declaró en una entrevista reciente concedida a The Telegraph.
Spacey, de 66 años, explicó que en los últimos años ha vivido entre hoteles y alojamientos temporales como apartamentos de Airbnb, debido a la falta de estabilidad económica.
Indicó que sus recursos se han visto severamente afectados por los costos legales derivados de los múltiples procesos judiciales que ha enfrentado en la última década.
"Literalmente no tengo hogar; eso es lo que intento explicar", se sinceró el actor.
"De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida: iba donde había trabajo. Tengo todo guardado y espero que, si la situación sigue mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo. Vivo en hoteles, en alojamientos de Airbnb; voy donde hay trabajo", explicó.
El intérprete señaló que sus ingresos han sido mínimos en comparación con los elevados gastos legales, lo que lo llevó a perder su residencia en Baltimore, la cual terminó siendo subastada. Sus pertenencias personales, según detalló, permanecen en una unidad de almacenamiento.
Aunque en algún momento consideró la posibilidad de declararse en bancarrota, Kevin Spacey aseguró que finalmente no lo hizo.
Pese a la compleja situación, expresó cierto optimismo y dijo confiar en que, si logra estabilizarse laboralmente, podrá decidir nuevamente dónde establecer un hogar permanente.
¿Qué llevó a Kevin Spacey a su crisis actual?
Las acusaciones de abuso sexual desde 2017 llevaron al actor estadounidense a enfrentar una crisis en su carrera. A partir de las declaraciones de Anthony Rapp y más de 30 testimonios adicionales, Spacey enfrentó múltiples juicios y demandas civiles. Aunque fue absuelto en varios procesos, su imagen pública quedó gravemente afectada.
Tras las acusaciones, Netflix lo despidió de House of Cards y fue reemplazado en All the Money in the World. Su carrera prácticamente se detuvo, reduciendo drásticamente sus ingresos.
Los costos de abogados, juicios y acuerdos lo dejaron financieramente debilitado. Además, un tribunal ordenó que pagara más de 30 millones de dólares a los productores de House of Cards por romper cláusulas del contrato.
Esperanza
El histrión, de 66 años, afirmó que existen personas interesadas en trabajar nuevamente con él, considera que una parte de Hollywood mantiene distancia y que su nombre continúa asociado a una especie de "lista negra" de Hollywood.
"Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar. Y eso sucederá en el momento oportuno. Pero también creo que la industria parece estar esperando la autorización de alguien que ocupe un puesto de enorme respeto y autoridad", afirmó.
Spacey confesó que le gustaría recibir una llamada de directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino, lo cual vería como un voto de confianza. "Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame", aseveró.
A pesar de las dificultades, el actor aseguró que este periodo de aislamiento profesional también le ha permitido reflexionar sobre su vida y asumir errores.
"Ha sido increíblemente positivo. Tener la oportunidad de detenerme, reflexionar sobre mi vida y hacerme preguntas Algunas de esas preguntas eran importantes para mí, para asumir la responsabilidad de mis errores", declaró.
El protagonista de House of Cards añadió que no se ha sentido solo, en parte gracias al público que, según él, lo ha apoyado durante todo el proceso. "Siempre he sentido que el público estaba de mi lado, que entendía lo que había sucedido y que no se dejaba engañar por las cosas que leía. Y siempre he estado enormemente agradecido por ello", concluyó.
Spacey, quien espera poder retomar su carrera con normalidad en un futuro cercano.