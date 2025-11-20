Kevin Spacey revela que no tiene casa y atraviesa graves problemas económicos

Estados Unidos.

El actor estadounidense Kevin Spacey reveló que atraviesa una delicada situación financiera y que, actualmente, no cuenta con un hogar fijo, según declaró en una entrevista reciente concedida a The Telegraph. Spacey, de 66 años, explicó que en los últimos años ha vivido entre hoteles y alojamientos temporales como apartamentos de Airbnb, debido a la falta de estabilidad económica. Indicó que sus recursos se han visto severamente afectados por los costos legales derivados de los múltiples procesos judiciales que ha enfrentado en la última década. "Literalmente no tengo hogar; eso es lo que intento explicar", se sinceró el actor. "De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida: iba donde había trabajo. Tengo todo guardado y espero que, si la situación sigue mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo. Vivo en hoteles, en alojamientos de Airbnb; voy donde hay trabajo", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El intérprete señaló que sus ingresos han sido mínimos en comparación con los elevados gastos legales, lo que lo llevó a perder su residencia en Baltimore, la cual terminó siendo subastada. Sus pertenencias personales, según detalló, permanecen en una unidad de almacenamiento. Aunque en algún momento consideró la posibilidad de declararse en bancarrota, Kevin Spacey aseguró que finalmente no lo hizo. Pese a la compleja situación, expresó cierto optimismo y dijo confiar en que, si logra estabilizarse laboralmente, podrá decidir nuevamente dónde establecer un hogar permanente.

¿Qué llevó a Kevin Spacey a su crisis actual? Las acusaciones de abuso sexual desde 2017 llevaron al actor estadounidense a enfrentar una crisis en su carrera. A partir de las declaraciones de Anthony Rapp y más de 30 testimonios adicionales, Spacey enfrentó múltiples juicios y demandas civiles. Aunque fue absuelto en varios procesos, su imagen pública quedó gravemente afectada. Tras las acusaciones, Netflix lo despidió de House of Cards y fue reemplazado en All the Money in the World. Su carrera prácticamente se detuvo, reduciendo drásticamente sus ingresos. Los costos de abogados, juicios y acuerdos lo dejaron financieramente debilitado. Además, un tribunal ordenó que pagara más de 30 millones de dólares a los productores de House of Cards por romper cláusulas del contrato.