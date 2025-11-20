Bad Bunny inicia este viernes su esperada gira mundial

Santo Domingo.

El artista puertorriqueño Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, iniciará este viernes en Santo Domingo su esperada gira mundial ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’, homónima de su último álbum, un tour que le llevará a escenarios de América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

Escogido por la revista Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, se presentará en el EstadIo Olímpico de Santo Domingo - donde actuará también el sábado - con todas las entradas vendidas.

De hecho, la empresa productora del espectáculo ha informado a última hora que habilitó secciones extras en el recinto, debido a la alta demanda y puso a la venta más entradas.

El precio de los boletos, al momento de la venta en junio, iba desde los 53 dólares hasta 373 dólares, y se agotaron a las pocas horas de ponerse a disposición del público.

En el día previo al concierto las entradas más económicas en el mercado negro se venden a alrededor de 100 dólares, comentó a EFE, Raúl, un vendedor de reventa.

"No nos va a quedar ninguna boleta, la gente está buscando la suya, empecé a vender hoy y he vendido muchas (...) Hay gente que paga lo que sea, vienen de otros países también a buscar boletas", señaló.