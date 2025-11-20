  1. Inicio
Cámaras de seguridad captan a ladrón en la casa de Supremo

Supremo denunció que un sujeto desconocido ingresó a su vivienda, todo quedó grabado.

1 de 12

El popular tiktoker hondureño Supremo vivió un momento de tensión que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

2 de 12

Según relató él mismo, una persona ingresó a su vivienda mientras esta se encontraba completamente sola, hecho que quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad instaladas en el interior del inmueble.
3 de 12

"No les he contado que se me metieron a robar, miren como andaba ese hijo de... robando, tuvo tiempo de intentar abrir mi cuarto, pero no pudo porque solo se puede con la huella y solo se puede con la mirada", dijo Supremo.

4 de 12

5 de 12

En las imágenes, compartidas por Supremo durante una transmisión en vivo, se observa cómo un individuo entra sigilosamente a la casa y comienza a forcejear las puertas de varias habitaciones en un aparente intento por acceder a ellas.
6 de 12

El presunto ladrón recorre pasillos, sin lograr abrir ninguna de las puertas que encontraba cerradas.
7 de 12

Supremo explicó que la habitación donde él duerme cuenta con un sistema de seguridad reforzado, razón por la cual el intruso no logró ingresar.
8 de 12

El creador de contenido aseguró que esta medida fue crucial y que probablemente evitó que la situación escalara a un escenario más peligroso.
9 de 12

Aunque las cámaras muestran la presencia del individuo dentro de la vivienda, hasta el momento no se ha confirmado si logró sustraer algún objeto de valor o si el intento de robo quedó frustrado debido a los mecanismos de seguridad instalados.
10 de 12

La transmisión del tiktoker rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios de preocupación, sorpresa y solidaridad por parte de sus seguidores.
11 de 12

Muchos lo instaron a reforzar aún más sus medidas de seguridad, mientras otros pidieron que interponga una denuncia formal ante las autoridades.
12 de 12

Mientras Supremo sigue evaluando lo ocurrido, sus seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización sobre este inesperado y alarmante episodio.
