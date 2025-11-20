Ariana Grande anuncia que su gira 'Eternal Sunshine' será su último gran espectáculo

Estados Unidos.

La cantante y actriz Ariana Grande ha asegurado que el tour 'Eternal Sunshine', que llevará a varios escenarios el próximo año, será su “último gran espectáculo” antes de retirarse indefinidamente de las giras.

La protagonista de 'Wicked' realizó este anuncio en una entrevista en el popular pódcast "Good Hang With Amy Poehler", según recogen varios medios en Estados Unidos.

"Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo", dijo a Amy Poehler", según Los Angeles Times.

“Así que voy a darlo todo y va a ser precioso, y creo que por eso lo hago, porque es como un último gran espectáculo”, agregó.