Miss Universo 2025: Honduras no logró avanzar en la competencia

Bangkok.

Alejandra Fuentes, la representante hondureña en el Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia, no consiguió clasificar entre las semifinalistas del certamen, pese a su esfuerzo y dedicación durante las semanas de competencia.



El concurso reunió a 120 mujeres de todo el mundo, quienes compitieron por la corona que entregó la danesa Victoria Kjær Theilvig.



Aunque Miss Honduras mostró carisma y compromiso en las actividades previas, su nombre no fue anunciado entre las clasificadas a la siguiente ronda.



La noticia generó sentimientos encontrados entre sus seguidores, quienes la respaldaron en redes sociales con mensajes de orgullo y apoyo.



Sus fans destacaron su representación digna y elegante, resaltando que su participación visibilizó la cultura y belleza hondureña en un escenario internacional.



La no clasificación fue recibida con tristeza, pero también con reconocimiento al esfuerzo de la candidata, que se convirtió en embajadora de la identidad nacional.