Arranca la gala final del Miss Universo 2025

Tailandia.

Por fin arrancó la 74 edición del certamen Miss Universo con artistas de renombre internacional y un presentador excepcional que guiará al público a través de cada momento clave del espectáculo.

Este año, Steve Byrne, la celebridad de fama internacional cuya trayectoria global lo convierte en la persona ideal para Miss Universo, será el encargado de presentar el evento que se lleva a cano en Tailandia. Su ingenio y experiencia internacional guiarán al público a través de cada momento decisivo.

Jeff Satur, cantante, compositor y actor tailandés de gran prestigio en la región, conocido por su estilo único y su talento multifacético para cantar, componer y hacer arreglos, actuará tanto en el número de apertura como en la final del Top 5. Admirado en toda Asia por su profundidad emocional y sinceridad musical, Jeff aportará su voz conmovedora y su presencia escénica a los momentos más importantes de la noche.

La velada también incluirá una presentación especial de danza tradicional tailandesa, un elegante homenaje al país anfitrión. Con movimientos inspirados en siglos de arte, la presentación fusionará cultura, ritmo y elegancia en un momento que honra el espíritu atemporal de Tailandia.