Arranca la gala final del Miss Universo 2025

Por fin arrancó la 74 edición del certamen Miss Universo con artistas de renombre internacional y un presentador excepcional que guiará al público a través de cada momento clave del espectáculo.
Este año, Steve Byrne, la celebridad de fama internacional cuya trayectoria global lo convierte en la persona ideal para Miss Universo, será el encargado de presentar el evento que se lleva a cano en Tailandia. Su ingenio y experiencia internacional guiarán al público a través de cada momento decisivo.
Jeff Satur, cantante, compositor y actor tailandés de gran prestigio en la región, conocido por su estilo único y su talento multifacético para cantar, componer y hacer arreglos, actuará tanto en el número de apertura como en la final del Top 5. Admirado en toda Asia por su profundidad emocional y sinceridad musical, Jeff aportará su voz conmovedora y su presencia escénica a los momentos más importantes de la noche.
La velada también incluirá una presentación especial de danza tradicional tailandesa, un elegante homenaje al país anfitrión. Con movimientos inspirados en siglos de arte, la presentación fusionará cultura, ritmo y elegancia en un momento que honra el espíritu atemporal de Tailandia.
TOP 30
Estas son las 30 candidatas semifinalistas, 13 de las cuales son latinas y una elegida por votación de la audiencia.
LAS LATINAS:
República
Dominicana
Brasil
Colombia
Cuba
Puerto Rico
México
Costa Rica
Chile
Miss Universe Latina
Venezuela
Guatemala
Nicaragua
LAS OTRAS FINALISTAS:
India
Guadalupe
Tailandia
China
Rwanda
Costa de Marfil
Bangladesh
Japón
Estados Unidos
Países Bajos
Filipinas
Malta
Canadá
Croacia
Palestina
Francia
LA ELEGIDA POR EL PÚBLICO
Paraguay
LOS JUECES
Al frente de esta gran noche final se encuentran ocho respetados jueces cuyas trayectorias profesionales abarcan los medios de comunicación, la cultura, el deporte, la música y los certámenes de belleza:
● Andrea Meza: Miss Universo 2020, reconocida mundialmente por su labor en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad.
● Ismael Cala: Aclamado autor y mentor cuya experiencia en inteligencia emocional inspira a líderes de todo el mundo.
● Louie Heredia: Ícono de la música filipina con múltiples discos de oro y platino y una exitosa carrera artística internacional.
● Coronel Miniyothabo Baloyi-Chiwenga: Experta en relaciones internacionales, ícono de la moda, empresaria multilingüe, filántropa y profesional de los medios de comunicación.
● Natalie Glebova: Miss Universo 2005, coronada en Bangkok y eterna reina de Tailandia.
● Dra. Nok Chalida: Ex Miss Tailandia, actriz y experta en salud con un doctorado en Ciencias Antienvejecimiento y Regenerativas.
● Saina Nehwal: Icónica campeona india de bádminton, medallista olímpica y galardonada con el Padma Bhushan.
● Sharon Fonseca: Modelo, actriz y empresaria venezolana conocida por su trabajo en moda, medios de comunicación y bienestar.