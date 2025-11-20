  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Arranca la gala final del Miss Universo 2025

La 74 edición de este certamen de belleza se celebra en Tailandia

  • 20 de noviembre de 2025 a las 17:25 -
  • Redacción web
Arranca la gala final del Miss Universo 2025

Esta noche se eligirá a la mujer más hermosa del mundo.

Tailandia.

Por fin arrancó la 74 edición del certamen Miss Universo con artistas de renombre internacional y un presentador excepcional que guiará al público a través de cada momento clave del espectáculo.

Este año, Steve Byrne, la celebridad de fama internacional cuya trayectoria global lo convierte en la persona ideal para Miss Universo, será el encargado de presentar el evento que se lleva a cano en Tailandia. Su ingenio y experiencia internacional guiarán al público a través de cada momento decisivo.

Jeff Satur, cantante, compositor y actor tailandés de gran prestigio en la región, conocido por su estilo único y su talento multifacético para cantar, componer y hacer arreglos, actuará tanto en el número de apertura como en la final del Top 5. Admirado en toda Asia por su profundidad emocional y sinceridad musical, Jeff aportará su voz conmovedora y su presencia escénica a los momentos más importantes de la noche.

La velada también incluirá una presentación especial de danza tradicional tailandesa, un elegante homenaje al país anfitrión. Con movimientos inspirados en siglos de arte, la presentación fusionará cultura, ritmo y elegancia en un momento que honra el espíritu atemporal de Tailandia.

TOP 30

Estas son las 30 candidatas semifinalistas, 13 de las cuales son latinas y una elegida por votación de la audiencia.

LAS LATINAS:

República

Dominicana

Brasil

Colombia

Cuba

Puerto Rico

México

Costa Rica

Chile

Miss Universe Latina

Venezuela

Guatemala

Nicaragua

LAS OTRAS FINALISTAS:

India

Guadalupe

Tailandia

China

Rwanda

Costa de Marfil

Bangladesh

Japón

Estados Unidos

Países Bajos

Filipinas

Malta

Canadá

Croacia

Palestina

Francia

LA ELEGIDA POR EL PÚBLICO

Paraguay

LOS JUECES

Al frente de esta gran noche final se encuentran ocho respetados jueces cuyas trayectorias profesionales abarcan los medios de comunicación, la cultura, el deporte, la música y los certámenes de belleza:

● Andrea Meza: Miss Universo 2020, reconocida mundialmente por su labor en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad.

● Ismael Cala: Aclamado autor y mentor cuya experiencia en inteligencia emocional inspira a líderes de todo el mundo.

● Louie Heredia: Ícono de la música filipina con múltiples discos de oro y platino y una exitosa carrera artística internacional.

● Coronel Miniyothabo Baloyi-Chiwenga: Experta en relaciones internacionales, ícono de la moda, empresaria multilingüe, filántropa y profesional de los medios de comunicación.

● Natalie Glebova: Miss Universo 2005, coronada en Bangkok y eterna reina de Tailandia.

● Dra. Nok Chalida: Ex Miss Tailandia, actriz y experta en salud con un doctorado en Ciencias Antienvejecimiento y Regenerativas.

● Saina Nehwal: Icónica campeona india de bádminton, medallista olímpica y galardonada con el Padma Bhushan.

● Sharon Fonseca: Modelo, actriz y empresaria venezolana conocida por su trabajo en moda, medios de comunicación y bienestar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias