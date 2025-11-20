Fátima Bosch, México, es coronada Miss Universo 2025

Tailandia.

La noche de Miss Universo 2025 culminó con un momento histórico y lleno de emoción: Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo 2025, luego de una participación destacada que la posicionó como una de las favoritas desde las primeras etapas del certamen. Su triunfo no fue sorpresa para muchos, ya que a lo largo de la competencia demostró un desempeño sólido, elegante y consistente. Desde su impecable pasarela, su presencia escénica y su dominio en las rondas preliminares, hasta sus intervenciones en las entrevistas y preguntas finales, la nueva reina supo conquistar tanto al jurado como al público internacional.

Con carisma, seguridad y una propuesta bien definida, Fátima Bosch logró sobresalir entre más de 80 participantes, consolidándose como una digna sucesora del título universal. Su victoria marca el inicio de un reinado que promete impacto, proyectos de alcance global y una representación ejemplar en plataformas internacionales. Miss Universo 2025 inicia así un nuevo capítulo bajo el liderazgo de Fátima Bosch, cuya actuación impecable durante todo el certamen la llevó a coronarse como la mujer más hermosa e influyente del universo.

Sobre Fátima Bosch

Fátima Bosch Fernández es una modelo mexicana nacida el 19 de mayo de 2000 en Tabasco, que ganó el título de Miss Universo México 2025. Para su preparación, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y fortaleció su formación artística en la NABA de Milán. Su perfil no solo destaca por la belleza, sino por un enfoque académico y su compromiso con causas sociales.

