Conozca a las 5 finalistas en Miss Universo 2025

El Top 5 fue recibido con aplausos y emoción por parte de los espectadores.

Una de ellas se coronará como la nueva Miss Universo 2025.
Tailandia.

La competencia por la corona de Miss Universo 2025 alcanzó uno de sus momentos más electrizantes con el anuncio oficial del Top 5, integrado por cinco potentes representantes que brillaron a lo largo de toda la gala final. Las seleccionadas demostraron dominio escénico, elocuencia, belleza y un sólido desempeño en cada fase del certamen.

Las clasificadas son:

• Costa de Marfil

• México

• Venezuela

• Philippines

• Thailand

La representante de Costa de Marfil sorprendió al público con su carisma, elegancia y una fuerte presencia que la ha mantenido como favorita durante toda la competencia. México, por su parte, avanzó con seguridad al top gracias a su impecable pasarela y a un discurso sólido que conectó con la audiencia internacional.

Venezuela, país tradicionalmente fuerte en concursos de belleza, reafirmó su reputación con una candidata impecable, mientras que Philippines volvió a demostrar por qué es uno de los gigantes del certamen, con una concursante pulida, carismática y segura. Finalmente, Thailand completó el grupo con una actuación destacada, marcada por una elegancia natural y gran dominio del escenario.

El Top 5 fue recibido con aplausos y emoción por parte de los espectadores, quienes ahora esperan con expectativa la recta final del certamen, donde una de estas cinco mujeres será coronada como la nueva Miss Universo 2025.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

