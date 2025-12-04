Cossette López: "El voto de cada hondureño tiene el mismo valor en cualquier parte del país"

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este jueves que los trabajos de escrutinio se concentraron en dos contingencias: la primera con las actas que no fueron transmitidas el 30 de noviembre, y la segunda con aquellas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por las Juntas Receptoras de Votos.

Cossette López, consejera del CNE, explicó que “el Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las Juntas Receptoras de Votos”.

“El objetivo de esta última, pero decisiva, actividad sigue siendo el mismo: ofrecer a la ciudadanía el resultado que refleje de manera precisa y verídica la voluntad que expresó en las urnas el domingo 30 de noviembre”, agregó.

Para completar el escrutinio, el CNE desarrolla dos procesos. El primero es Contingencia 1, mediante el cual se incorporan a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación.

El segundo proceso, denominado Contingencia 2, incluye las actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por la JRV.

López señaló que, aunque se han presentado dificultades técnicas en la labor de la empresa contratada para el sistema, el CNE continúa avanzando conforme a la planificación institucional para superar cualquier retraso ajeno a su voluntad. Indicó que los posibles incumplimientos se esclarecerán posteriormente.

Asimismo, informó que, en aras de la transparencia, se dio a conocer al pueblo hondureño el orden departamental establecido por unanimidad para procesar la información de Contingencia 1.

Hasta el momento se han procesado actas de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Yoro, el municipio de El Progreso, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Está pendiente la información de los departamentos de Lempira, Yoro, Cortés, Ocotepeque, Colón y Atlántida.

El CNE espera concluir el procesamiento en el menor tiempo posible hasta alcanzar el 100 %, recordando a la ciudadanía que "el voto de cada hondureño tiene el mismo valor en cualquier parte del país", aseguró López.