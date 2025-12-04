Tegucigalpa, Honduras.

El candidato a alcalde por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya , se pronunció este jueves en conferencia de prensa tras la actualización de los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). El aspirante nacional insistió en la necesidad de que se “liberen todas las actas” para garantizar, según dijo, transparencia en el proceso. De acuerdo con los datos divulgados por el CNE hasta el momento, la contienda entre ambos candidatos se mantiene sumamente cerrada.

El Partido Libertad y Refundación (Libre) registra el 37,94% , equivalente a 142.963 votos , con Jorge Aldana como candidato; Mientras que el Partido Nacional de Honduras alcanza el 37,67% , con 141.966 votos a favor de su aspirante, Juan Diego Zelaya . "Necesitamos que liberen las actas para que el pueblo sepa toda la verdad", declaró Juan Diego Zelaya, quien también pidió una investigación sobre la empresa encargada de la transmisión de resultados, argumentando que "van demasiado lentos". Zelaya aseguró que su equipo ya cuenta "con el 100% de las actas de los pueblos" y que estos documentos respaldan sus datos internos. "Les hemos mostrado actas. Siempre hemos dicho que la verdad va a prevalecer. El dato mata el relato", afirmó. Según sus declaraciones, el Partido Nacional sostiene que sus resultados preliminares (no oficiales) les otorgan una ventaja. "Hemos ganado en el 100% de las actas por un margen de 5.000 votos", dijo, aunque subrayó que deberá "esperar con paciencia y madurez democrática" a que el CNE finalice el corte oficial de actas .

En referencia al candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, Zelaya expresó que “él podrá decir lo que quiera decir”, pero reiteró que existen procedimientos legales para presentar reclamos. "Nosotros venimos a presentar los datos y los hechos. Si él tiene alguna queja, la ley electoral establece los caminos para hacerlo", señaló.