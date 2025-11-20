Victoria Kjaer se despide de la corona de Miss Universo con emotiva pasarela

Tailandia.

La noche final de Miss Universo 2025 estuvo cargada de emoción, brillo y momentos memorables, pero ninguno tan significativo como la despedida de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, quien entregó su corona con una pasarela que dejó al público conmovido y de pie.

Victoria apareció radiante, luciendo espectacular en un imponente vestido que reflejaba la elegancia y la esencia que la caracterizaron durante su reinado. Su caminar fue firme, sereno y lleno de gratitud, mientras el auditorio la ovacionaba como muestra del cariño y admiración que se ganó alrededor del mundo.