Victoria Kjaer se despide de la corona de Miss Universo con emotiva pasarela

La noche final de Miss Universo 2025 estuvo cargada de emoción, brillo y momentos memorables, pero ninguno tan significativo como la despedida de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, quien entregó su corona con una pasarela que dejó al público conmovido y de pie.
Victoria apareció radiante, luciendo espectacular en un imponente vestido que reflejaba la elegancia y la esencia que la caracterizaron durante su reinado. Su caminar fue firme, sereno y lleno de gratitud, mientras el auditorio la ovacionaba como muestra del cariño y admiración que se ganó alrededor del mundo.
Con su sonrisa inconfundible y una mirada colmada de orgullo, Victoria recorrió la pasarela por última vez como Miss Universo, evocando los logros, proyectos y causas que impulsó durante su año de reinado.
Su despedida no solo fue un momento estético y ceremonial, sino también un homenaje a su dedicación, su entrega y su capacidad de inspirar a miles de jóvenes.