  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Victoria Kjaer se despide de la corona de Miss Universo con emotiva pasarela

Victoria apareció radiante, luciendo espectacular en un imponente vestido que reflejaba la elegancia y la esencia que la caracterizaron durante su reinado.

Victoria Kjaer se despide de la corona de Miss Universo con emotiva pasarela

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024.
Tailandia.

La noche final de Miss Universo 2025 estuvo cargada de emoción, brillo y momentos memorables, pero ninguno tan significativo como la despedida de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, quien entregó su corona con una pasarela que dejó al público conmovido y de pie.

Victoria apareció radiante, luciendo espectacular en un imponente vestido que reflejaba la elegancia y la esencia que la caracterizaron durante su reinado. Su caminar fue firme, sereno y lleno de gratitud, mientras el auditorio la ovacionaba como muestra del cariño y admiración que se ganó alrededor del mundo.

Fans hondureños respaldan con orgullo a su representante en Miss Universo 2025

Con su sonrisa inconfundible y una mirada colmada de orgullo, Victoria recorrió la pasarela por última vez como Miss Universo, evocando los logros, proyectos y causas que impulsó durante su año de reinado.

Su despedida no solo fue un momento estético y ceremonial, sino también un homenaje a su dedicación, su entrega y su capacidad de inspirar a miles de jóvenes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias