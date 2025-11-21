Escándalo en Miss Universo: llaman "falsa ganadora" a Fátima Bosch

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo significó la cuarta corona para México, sino que también desató un escándalo internacional por las reacciones de figuras vinculadas al certamen: Omar Harfouch, pianista franco-libanés y ex jurado; Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y jurado en esta edición; y Nawat Itsaragrisil, director tailandés y anfitrión del evento. Sus declaraciones en redes sociales y en entrevistas posteriores avivaron el debate sobre la transparencia y el trato dentro del concurso. La noche del 20 de noviembre de 2025, Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la nueva Miss Universo, logrando para México su cuarta corona en la historia del certamen. Sin embargo, la celebración se vio opacada por las polémicas afirmaciones de algunos protagonistas relacionados con la organización. Omar Harfouch había renunciado días antes de la final, alegando falta de transparencia. Tras la coronación de Bosch, publicó en redes sociales que la mexicana era una “falsa ganadora”, insinuando que su triunfo estaba pactado. Harfouch también sugirió la existencia de vínculos empresariales entre el padre de Bosch y Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, lo que, según él, habría favorecido la victoria de la mexicana. Estas acusaciones encendieron las redes sociales y pusieron en duda la legitimidad del resultado. En su cuenta de Instagram escribió: "Miss México es una falsa ganadora. Yo Omar Harfouch declaré ayer en exclusiva en el America in HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el propietario de Miss Universe Raúl Rocha tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane "porque será bueno para nuestro negocio", ¡eso me dijeron!" Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. FOTOGALERíA: Fortuna y negocios de la familia de Fátima Bosch, Miss México 2025

Por su parte, Natalie Glebova reaccionó con un mensaje ambiguo en Instagram. Aunque felicitó a Bosch, escribió que “la verdadera reina siempre se reconoce por su esencia”, frase que diversos usuarios interpretaron como un cuestionamiento velado. Su mensaje en Instagram fue contundente: "¡Mi ganadora! #missuniverse Como juez este año solo puedo hablar por mí misma cuando emito mis votos. Por favor, recuerden que cada persona tiene su propia opinión y que ni una sola persona puede influir en el resultado". "Sin embargo, hay que decir esto... Cuando competí en 2005 y años antes, recuerdo que siempre había un auditor que sub[ia al escenario con los resultados sellados de la firma de contabilidad. Me gustaría traer eso de vuelta, por favor. Hasta entonces, no creo que vuelva a participar como juez". La declaración de Glebova dividió opiniones: algunos la consideraron un elogio a Bosch, mientras que otros la vieron como una crítica indirecta. Su postura contribuyó al ambiente de tensión que ya rodeaba el certamen.

El director tailandés Nawat Itsaragrisil también generó controversia. Durante una reunión previa habría llamado “tonta” a Bosch, lo que provocó indignación y un respaldo masivo hacia la mexicana. Tras el triunfo, declaró que “debemos aceptarlo”, pero sus palabras fueron interpretadas como resignación más que como felicitación. Horas después Nawat publicó los siguientes mensajes en sus historias de Instagram: "Hice lo mejor que pude". "Millones de palabras que no se pueden decir", provocando una serie de reacciones en redes sociales. En redes sociales, miles de usuarios defendieron a Bosch, destacando su temple y profesionalismo ante los señalamientos. El hashtag #FatimaBoschMissUniverse se convirtió en tendencia global, acompañado de mensajes de orgullo nacional. Desde sectores tailandeses también surgieron críticas, pues la favorita local era Praveenar Singh. En el Impact Arena se escucharon abucheos tras el anuncio, reflejo de la división entre el público.