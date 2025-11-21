Estas son las reinas continentales electas en Miss Universo 2025

La edición número 74 de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia, no solo coronó a la mexicana Fátima Bosch como la nueva reina universal, sino que también distinguió a las llamadas reinas continentales, un reconocimiento destinado a resaltar a las participantes más sobresalientes de cada región del mundo.
Las reinas continentales de Miss Universo 2025 fueron: Stephany Abasali de Venezuela como Miss Universo América; Olivia Yacé de Costa de Marfil como Miss Universo África y Oceanía; Ahtisa Manalo de Filipinas como Miss Universo Asia; y Miss Malta Julia Cluett fue electa como Miss Universo Europa Continental . Estos títulos se otorgaron tras la coronación de Fátima Bosch de México como Miss Universo 2025.
Este sistema de premiación fue implementado recientemente por la organización Miss Universo, con el objetivo de dar mayor visibilidad a candidatas que, aunque no obtienen la corona principal, alcanzan un desempeño destacado en la competencia.
En el continente americano, Stephany Abasali de Venezuela obtuvo el título de Miss Universo América. Su elegancia y seguridad en el escenario la consolidaron como una de las favoritas, además de haber quedado como segunda finalista en la competencia global.
Para África y Oceanía, la corona continental fue entregada a Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil. Su carisma y compromiso social la posicionaron entre las candidatas más admiradas, reforzando la presencia africana en el certamen.
En Asia, Ahtisa Manalo de Filipinas fue reconocida como Miss Universo Asia. Su desempeño en las rondas de preguntas y su enfoque en el liderazgo juvenil le dieron un lugar destacado, además de haber alcanzado el tercer puesto en la clasificación general.
Europa también contó con una representante entre las reinas continentales, aunque la atención principal se centró en las candidatas de América, África y Asia. La organización explicó que este reconocimiento busca equilibrar la representación global.
Estos títulos no son meramente simbólicos: las reinas continentales se convierten en embajadoras regionales de la organización, participando en campañas sociales y eventos internacionales que refuerzan la misión del certamen.
La incorporación de este sistema responde a críticas históricas sobre la falta de diversidad en los resultados finales. Con las coronas continentales, Miss Universo busca dar mayor protagonismo a candidatas provenientes de distintas culturas y contextos.
En el caso de Venezuela, el triunfo de Stephany Abasali reafirma la tradición del país en certámenes de belleza, considerados allí un ámbito de amplia proyección internacional.
Para Costa de Marfil, la victoria de Olivia Yacé marca un hito al fortalecer la presencia africana en un escenario que por décadas estuvo dominado por América y Europa.
China, por su parte, mantiene su trayectoria de éxitos en Miss Universo. Zhao Na suma un nuevo reconocimiento.
Las reinas continentales de Miss Universo 2025 reflejan la diversidad y el talento de mujeres de distintas regiones del mundo. Más allá de la corona principal, estos títulos consolidan la idea de que la belleza y el liderazgo femenino trascienden fronteras y merecen ser reconocidos en todas sus expresiones.