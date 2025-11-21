Estas son las reinas continentales electas en Miss Universo 2025

La edición número 74 de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia, no solo coronó a la mexicana Fátima Bosch como la nueva reina universal, sino que también distinguió a las llamadas reinas continentales, un reconocimiento destinado a resaltar a las participantes más sobresalientes de cada región del mundo.

Las reinas continentales de Miss Universo 2025 fueron: Stephany Abasali de Venezuela como Miss Universo América; Olivia Yacé de Costa de Marfil como Miss Universo África y Oceanía; Ahtisa Manalo de Filipinas como Miss Universo Asia; y Miss Malta Julia Cluett fue electa como Miss Universo Europa Continental . Estos títulos se otorgaron tras la coronación de Fátima Bosch de México como Miss Universo 2025.

Este sistema de premiación fue implementado recientemente por la organización Miss Universo, con el objetivo de dar mayor visibilidad a candidatas que, aunque no obtienen la corona principal, alcanzan un desempeño destacado en la competencia.

En el continente americano, Stephany Abasali de Venezuela obtuvo el título de Miss Universo América. Su elegancia y seguridad en el escenario la consolidaron como una de las favoritas, además de haber quedado como segunda finalista en la competencia global.

Para África y Oceanía, la corona continental fue entregada a Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil. Su carisma y compromiso social la posicionaron entre las candidatas más admiradas, reforzando la presencia africana en el certamen.

En Asia, Ahtisa Manalo de Filipinas fue reconocida como Miss Universo Asia. Su desempeño en las rondas de preguntas y su enfoque en el liderazgo juvenil le dieron un lugar destacado, además de haber alcanzado el tercer puesto en la clasificación general.