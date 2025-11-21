Ozuna y Beéle lanzan 'Enemigos', avance de su esperado álbum juntos

Miami.

Ozuna y Beéle lanzaron este viernes el tema 'Enemigos', avance de su esperado álbum de colaboración 'STENDHAL', un proyecto musical que promete redefinir la fusión entre la música urbana, el afrobeats y los ritmos caribeños y que se publicará el próximo 5 de diciembre.

'Enemigos', con la producción del colombiano Ovy on the Drums, es una combinación "de ritmos urbanos con influencias afrocaribeñas y una interpretación emocionalmente cruda por parte de ambos artistas", destaca un comunicado de su agencia de representación.

Un tema que marca el estilo que tendrá el anunciado álbum que unirá al puertorriqueño con la revelación colombiana.

'Enemigos' incluye un extracto del éxito de bachata 'Los Infieles', escrito e interpretado por Anthony 'Romeo' Santos con el grupo Aventura y lanzado originalmente en 2006.

Una referencia a "una de las obras más influyentes en la evolución del sonido latino moderno, reinterpretándolos ahora dentro de una propuesta renovada y atemperada a la exploración de nuevos horizontes musicales", agrega la nota.

Para Ozuna, 'Enemigos' nace de una emoción profunda. "Queríamos contar una historia que llegue al corazón, y trabajar con Beéle y Ovy hizo que todo fluyera de una manera natural", afirmó en declaraciones recogidas en el comunicado.

Beéle apuntó que es un tema "que siente el alma". "Logramos una mezcla de melodía y sentimiento que conecta desde la primera línea", agregó.

Y Ovy on the Drums explicó que la idea era "crear algo fresco, con raíces, pero con un sonido global. Cuando los tres nos unimos, la vibra fue inmediata".

No es la primera vez que Ozuna y Beéle trabajan juntos, ya que anteriormente colaboraron en el remix de la canción "Frente al Mar" en 2024, y durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, interpretaron juntos una nueva canción llamada "Ale", que también forma parte del próximo disco.