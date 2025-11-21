Sheinbaum felicita a Miss Universo México y la califica de “ejemplo de valentía”

México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo en representación del país norteamericano, al señalar que “es un ejemplo de valentía para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”.

Bosch, originaria del estado de Tabasco (este), ganó el galardón celebrado en Tailandia después de la polémica en la que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la mandara callar en una de las sesiones previas a la final por no publicar contenido del evento en sus redes sociales.

“Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia y parte particularmente para las mujeres hay que levantar la voz”, indicó la mandataria en su conferencia matutina diaria.

Sheinbaum subrayó que “ya quedó atrás aquella cosa que decían, ‘calladita te ves más bonita’.