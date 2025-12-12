Caso Stephora: niña de 11 años se ahogó durante excursión escolar y sus compañeros la ignoraron

Santiago de los Caballeros, República Dominicana

La muerte en República Dominicana de una niña de ascendencia haitiana, que falleció ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha avivado las denuncias por parte del Gobierno y de la sociedad de Haití, que lamentan "actos de violencia" y "abusos" contra migrantes haitianos en el país vecino.

Stephora, de once años, se ahogó a poca distancia de varios compañeros suyos, quienes ignoraron los gritos de auxilio y los gestos de la niña, según declaraciones a medios del abogado de la madre de la víctima, Miguel Valdemar Díaz Salazar.

Ese 14 de noviembre, a la víctima tampoco la socorrieron ninguna de las monitoras de la escuela que se encontraban en el lugar.

Su cuerpo permaneció más de treinta minutos sumergido en el fondo de la piscina, hasta que el cadáver emergió a la superficie lleno de agua. "Algo desgarrador", señaló el abogado.