Arrestan a El Fantasma, líder de la MS-13 pedido en extradición

Morocelí, El Paraíso.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) arrestó este miércoles al cabecilla de la MS-13 Álvaro Osiris Acosta Bustillo, alias El Fantasma o Snoopy, tras una orden de extradición solicitada por Guatemala. El Fantasma es acusado en Guatemala de usar identidades falsas y alterar información del estado civil.

Fue capturado cuando salía del centro penal de Morocelí, El Paraíso, luego de cumplir una condena en ese lugar. De inmediato, agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) ejecutaron la orden de arresto y lo entregaron a la Policía Nacional para su custodia. De acuerdo con la información en poder de ATIC y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), El Fantasma operaba de manera transnacional y utilizaba al menos cuatro nombres falsos: Snoopy, Nike, Marvin y Fantasma, mientras realizaba actividades ilícitas en Guatemala.

Otras acusaciones

El detenido también figura como uno de los participantes activos y materiales de la masacre de 28 personas que viajaban en un autobús en San Pedro Sula el 23 de diciembre de 2004, uno de los crímenes más violentos atribuidos a la MS-13 en el país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de un agente policial asignado a la unidad Cobras, crimen por el que también era buscado en territorio hondureño. En años anteriores, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50,000 lempiras por información que ayudara a dar con su paradero debido a su alta peligrosidad y liderazgo dentro de la estructura criminal.