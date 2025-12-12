Acusan a joven hondureño de causar grave accidente por conducir en contravía en Maryland

Un joven hondureño fue detenido el 25 de noviembre en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos, después de ser señalado de causar un accidente que dejó a una estadounidense al borde de la muerte.
Kevin Alexis Méndez Ortiz fue detenido por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio selectivo en Oxon Hill.
Méndez ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 bajo la política de captura y liberación de la administración Biden.
“Este trágico incidente subraya por qué el ICE se mantiene firme en su misión de identificar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad pública”, declaró Jeremy Bacon, director interino de la Oficina de Campo del ICE en Baltimore.
“Un ciudadano estadounidense sufrió lesiones devastadoras debido a la conducta imprudente de un inmigrante indocumentado que no tenía derecho legal a estar en nuestro país. La oficina de campo de Baltimore expresa sus más sinceros deseos de que nuestro conciudadano se recupere completa y rápidamente. Seguiremos trabajando incansablemente para mantener a nuestras comunidades a salvo de individuos que ponen en peligro al público con acciones irresponsables e ilegales”.
El 9 de noviembre, Méndez circulaba hacia el este por una carretera de Maryland cuando se cruzó al tráfico en sentido contrario en el carril oeste, impactando de frente a un vehículo. Méndez huyó del lugar del accidente.
La pasajera del vehículo que Méndez chocó —una mujer que desea permanecer en el anonimato— sufrió lesiones graves, como fracturas de vértebras, clavícula y muñeca, costillas fracturadas, lesiones en los intestinos y el útero, ruptura del diafragma, colapso pulmonar, conmoción cerebral y otras. Su recuperación es larga.
El 12 de noviembre, el Departamento de Policía del Condado de Prince George citó a Méndez por las siguientes infracciones:
Incumplimiento de la obligación de los conductores de mostrar su licencia a la policía uniformada cuando se lo solicitaNo exhibir la tarjeta de registro cuando lo exige el agente de policíaConducir en la autopista sin la licencia y autorización requeridasNo detener inmediatamente el vehículo en el lugar de un accidente que involucra lesiones corporalesNo regresar o permanecer en el lugar de un accidente que involucre daños al vehículo atendidoIncumplimiento del conductor del vehículo involucrado en un accidente de proporcionar información sobre la póliza de seguroNo conducir el vehículo por la mitad derecha de la calzadaConductor que cambia de carril cuando no es seguro después de una colisión con un vehículo que se da a la fugaNo controlar la velocidad del vehículo en la carretera para evitar una colisiónNo obedecer las instrucciones de los dispositivos de control de tráfico colocados correctamenteNo obedecer las indicaciones de los carriles designados
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a Méndez después de que ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Hildago, Texas, el 30 de septiembre de 2022. Méndez recibió una citación para comparecer ese mismo día y fue liberado en Estados Unidos bajo su propia responsabilidad.