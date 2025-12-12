Acusan a joven hondureño de causar grave accidente por conducir en contravía en Maryland

Maryland, Estados Unidos.

Un joven hondureño fue detenido el 25 de noviembre en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos, después de ser señalado de causar un accidente que dejó a una estadounidense al borde de la muerte. Kevin Alexis Méndez Ortiz fue detenido por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio selectivo en Oxon Hill.

Méndez ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 bajo la política de captura y liberación de la administración Biden. "Este trágico incidente subraya por qué el ICE se mantiene firme en su misión de identificar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad pública", declaró Jeremy Bacon, director interino de la Oficina de Campo del ICE en Baltimore. "Un ciudadano estadounidense sufrió lesiones devastadoras debido a la conducta imprudente de un inmigrante indocumentado que no tenía derecho legal a estar en nuestro país. La oficina de campo de Baltimore expresa sus más sinceros deseos de que nuestro conciudadano se recupere completa y rápidamente. Seguiremos trabajando incansablemente para mantener a nuestras comunidades a salvo de individuos que ponen en peligro al público con acciones irresponsables e ilegales".