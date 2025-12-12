Óscar Solórzano, el hondureño acusado de apuñalar a un hombre en Charlotte

Charlotte, Estados Unidos.

Un hondureño de 33 años de edad enfrenta graves cargos federales en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, tras ser acusado de apuñalar a otro hombre en un tren. La Fiscalía de Estados Unidos anunció el jueves que Oscar Solarzano García está acusado de cometer actos de violencia en un sistema de transporte público y reingresar al país tras su deportación. Se le acusa de apuñalar a Kenyon Dobie, quien presenta graves heridas en el pecho.

Este es el segundo apuñalamiento al tren ligero en cuatro meses, algo que el fiscal estadounidense Russ Ferguson considera preocupante. “Todos los que usan el tren ligero son víctimas de este delito hoy en día”, dijo Russ Ferguson, fiscal estadounidense. “Lo usan porque tienen discapacidades y no pueden conducir. Lo usan para ir al trabajo o para regresar del trabajo, como le pasó a Iryna Zarutska”. Solarzano-García es un inmigrante indocumentado de Honduras que había sido deportado dos veces. Pero Ferguson dijo que la ofensiva migratoria del mes pasado no lo afectó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.