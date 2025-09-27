Cae en Texas hondureño que estaba en lista de "los 10 más buscados"

Texas, Estados Unidos.

Un hondureño que figuraba en la lista de "los 10 inmigrantes ilegales más buscados" en Texas fue detenido durante las últimas horas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) informó la captura de Robert Bustillo Vásquez, un hondureño de 33 años señalado como delincuente peligroso y fugitivo destacado del mes de septiembre en la lista de la policía tejana.

La detención ocurrió la mañana del viernes en un lugar de trabajo en San Antonio, donde agentes del DPS lograron ubicarlo y arrestarlo sin incidentes. Bustillo Vásquez era buscado desde el 11 de agosto de 2025 por múltiples delitos en el condado de Bexar, entre ellos secuestro agravado, lesiones corporales y abuso sexual, agresión sexual agravada y tráfico de personas.

De acuerdo con las autoridades, el hondureño posee un largo historial de deportaciones que se remonta a 2010, siendo su última expulsión en febrero de 2018. Además, cumplió condena en una prisión federal por reingreso ilegal a Estados Unidos tras haber sido deportado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.