Capturan a hondureño que estaba en lista de "los más buscados" en Dallas

José Antonio Marquina-Bonilla, de 33 años y originario de Honduras, era buscado por el delito de abuso sexual continuo contra un menor. En las últimas horas, la Fiscalía de Dallas ha formulado un caso en su contra.
Fue arrestado el pasado 3 de agosto cerca de un complejo de apartamentos en el noroeste de Dallas. Según informaron las autoridades, Marquina-Bonilla estaba prófugo desde junio de 2025, cuando el Departamento de Policía de Grapevine emitió la orden de captura por ese delito.
De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se produjo durante una parada de tráfico realizada por la policía de Dallas, con apoyo de agentes de la División de Investigaciones Criminales del DPS y detectives de Grapevine.
Las autoridades señalaron que Marquina-Bonilla cuenta con un amplio historial delictivo y ha sido deportado en dos ocasiones. La primera fue en 2016, cuando fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Arizona.
Posteriormente, en octubre de 2023, la policía de Grapevine lo arrestó por agresión que causó lesiones corporales a un miembro de su familia; fue condenado y deportado nuevamente en noviembre de ese mismo año.
Las investigaciones indican que regresó a Texas a finales de 2024 y que comenzó a abusar sexualmente de un menor en noviembre de ese año.
Las autoridades confirmaron que no se pagará recompensa de Crime Stoppers por esta captura. En lo que va de 2025, el DPS y agencias asociadas han detenido a 44 prófugos incluidos en las listas de los más buscados del estado, entre ellos 15 agresores sexuales y 12 inmigrantes ilegales con historial criminal. Se han pagado 34,000 dólares en recompensas por información que llevó a arrestos.