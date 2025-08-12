Capturan a hondureño que estaba en lista de "los más buscados" en Dallas

Dallas, Estados Unidos.

José Antonio Marquina-Bonilla, de 33 años y originario de Honduras, era buscado por el delito de abuso sexual continuo contra un menor. En las últimas horas, la Fiscalía de Dallas ha formulado un caso en su contra.

Fue arrestado el pasado 3 de agosto cerca de un complejo de apartamentos en el noroeste de Dallas. Según informaron las autoridades, Marquina-Bonilla estaba prófugo desde junio de 2025, cuando el Departamento de Policía de Grapevine emitió la orden de captura por ese delito.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se produjo durante una parada de tráfico realizada por la policía de Dallas, con apoyo de agentes de la División de Investigaciones Criminales del DPS y detectives de Grapevine.