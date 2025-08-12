Capturan a hondureño por delitos contra menores en Luisiana

San Pedro Sula.

Las autoridades de Luisiana, Estados Unidos, arrestaron a Denilson Bustillo-Izaguirre, un inmigrante indocumentado de 27 años originario de Honduras, acusado de poseer material de abuso sexual infantil. La detención se realizó el lunes por parte de la Oficina de Investigación de Luisiana, tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Southpark Drive, en Baton Rouge, luego de recibir una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Bustillo-Izaguirre fue ingresado en la cárcel parroquial de Ascension acusado de 10 cargos por posesión de imágenes que muestran a menores de 13 años. La fianza se fijó en 2.5 millones de dólares. Además, es buscado como fugitivo por otro estado, aunque las autoridades no precisaron cuál. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención para que el sospechoso quede bajo custodia federal en caso de ser liberado.