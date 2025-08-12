  1. Inicio
  2. · Mundo

Capturan a hondureño por delitos contra menores en Luisiana

Se trata de Denilson Bustillo-Izaguirre, hondureño de 27 años, capturado en Baton Rouge

Capturan a hondureño por delitos contra menores en Luisiana

Bustillo Izaguirre será acusado por fiscales estadounidenses.

San Pedro Sula.

Las autoridades de Luisiana, Estados Unidos, arrestaron a Denilson Bustillo-Izaguirre, un inmigrante indocumentado de 27 años originario de Honduras, acusado de poseer material de abuso sexual infantil.

La detención se realizó el lunes por parte de la Oficina de Investigación de Luisiana, tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Southpark Drive, en Baton Rouge, luego de recibir una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

ICE deportó ilegalmente a Honduras a un niño con cáncer de riñón etapa 4, según demanda

Bustillo-Izaguirre fue ingresado en la cárcel parroquial de Ascension acusado de 10 cargos por posesión de imágenes que muestran a menores de 13 años. La fianza se fijó en 2.5 millones de dólares. Además, es buscado como fugitivo por otro estado, aunque las autoridades no precisaron cuál.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de retención para que el sospechoso quede bajo custodia federal en caso de ser liberado.

Capturan a hondureño por intento de asesinato en Alabama

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, condenó el delito y la presencia del sospechoso en el país, señalando: “Nunca debió estar en nuestro país. Mi oficina no se detendrá hasta que quienes dañan a nuestros niños sean llevados ante la justicia”.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la ciudad o región de Honduras de la que Bustillo-Izaguirre es originario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias