Samuel García pide renuncia de Jorge Salomón y levanta la mano para la FFH

Olancho, Honduras.

Sobre su postura respecto a la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras , García fue directo y reiteró que el fútbol hondureño necesita un cambio profundo, comenzando por la renuncia de Jorge Salomón .

Aunque afirmó que su equipo no jugó mal en el primer partido de la triangular del Grupo B del Torneo Apertura 2025 , lamentó que el fútbol hondureño atraviese problemas constantes y que esta vez los resultados no acompañaron.

Samuel García , presidente del Olancho FC , analizó la derrota ante Marathón con un tono de resignación, reconociendo que su equipo hizo un esfuerzo importante, pero las cosas no se dieron en el campo. Aseguró que el plantel se volcó a buscar el empate y eso dejó espacios que el rival aprovechó.

Dijo estar dispuesto a “levantar la mano” y asumir responsabilidades, asegurando que él invierte y trabaja por el fútbol, a diferencia de dirigentes que, según él, solo cuidan intereses particulares. También mencionó que existe gente capacitada como Salomón Nazar y otros hondureños con pasión y conocimiento para ocupar cargos importantes. Finalizó señalando que la Federación debe estar en manos diferentes si se quiere evitar más fracasos a nivel de selecciones y ligas menores.

Presidente Samuel García, ¿qué análisis hace del partido de hoy?

Triste, porque el equipo hizo un buen esfuerzo, pero las cosas no se nos dieron. Nos volcamos a buscar el empate y, como consecuencia, llegaron los goles. Creo que el equipo no jugó mal; desafortunadamente no se concretó nada. El fútbol en Honduras vive problemas día a día. Felicito a Marathón, nos ganaron bien. No nos salieron las cosas y ahora toca esperar el próximo torneo.

Presidente, lamentablemente este torneo no fue lo que se esperaba para su equipo

En otros torneos nos ha ido bien, pero en este no se dieron los resultados; así es el fútbol. Solo queda tener paciencia hasta conformar un equipo competitivo. No me desespero, porque ya tengo experiencia en esto. Lo que sí lamento es que el fútbol esté tan dañado en este país. Mientras no cambie la federación, siempre que tengo una entrevista sin censura pido que Jorge Salomón renuncie. Si tuviera un poco de dignidad, debería hacerlo. Hay gente que queremos trabajar por el deporte.

¿Usted levanta la mano para asumir ese reto?

Claro que la levanto, yo invierto y quiero al fútbol. No como algunos dirigentes que nunca han estado en el deporte y solo cuidan intereses particulares. Este año ha sido de fracasos: en la Sub-17, en la Selección Mayor, en todos los niveles. Toda la federación debe renunciar y no me voy a cansar de repetirlo. Lo digo con propiedad: soy dirigente, invierto y creo que la federación debe estar en manos diferentes para no seguir acumulando fracasos. En Costa Rica ya hubo cambios; aquí no pasa porque los equipos grandes no toman decisiones.

Si ustedes levantan la mano, ¿a quiénes ve como otros candidatos?

Hay buenos hondureños: está Salomón Nazar y otros que amamos el fútbol, que invertimos, que sentimos pasión, que sufrimos con los jugadores y con las ligas menores. Yo tengo todas las categorías y sé lo que significa trabajar por el fútbol. Da vergüenza ver a los miembros de la Comisión de Selecciones; deberían renunciar y dejar ese trabajo a gente capacitada.

Muchos dicen que ellos están ahí porque ponen el dinero. ¿Qué opina?

Nosotros solo esperamos y observamos. Van a conferencias de prensa sin aportar verdaderamente al desarrollo del fútbol. Un saludo para todos los que amamos este deporte.

¿A qué se refiere con esa crítica tan directa a la dirigencia actual?

Si tuvieran dignidad, deberían renunciar. No deben volver a contratar entrenadores desfasados, que ya terminaron su ciclo. Honduras necesita un verdadero entrenador y dirigentes que sientan el fútbol: los que tenemos equipos, los que luchamos por pagar a nuestros jugadores, los que vivimos el día a día con ellos. No esos dirigentes de escritorio que buscan estar en Federación y solo cuidar intereses particulares. Ya es tiempo de una renovación verdadera. A Jorge Salomón le digo de frente: renuncie. Lo mismo digo a todos los miembros de la Federación. Llaman jugadores por conveniencia de los equipos predominantes; es una vergüenza.

¿Cuál es su postura sobre que se juegue el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero en las triangulares?

Mi opinión es que acordémonos que en junio hay Mundial y nosotros tenemos que terminar el torneo en mayo. Si por las elecciones y por las competencias de Olimpia, Motagua y Real España se atrasó el campeonato, a mí no me afecta. La verdad es que incluso el 25, para mí, la taquilla es mucho mejor que jugar el 24 de diciembre. Para mí es mejor el 25. En nuestro caso, creo que es un sacrificio que debemos asumir; solo logramos una victoria en la segunda vuelta. Ese es mi punto de vista.

¿Considera viable terminar el torneo entre el 10 y 11 de enero, tomando en cuenta que el próximo torneo debe iniciar antes del 1 de febrero?

Sí, estoy de acuerdo. Dentro del reglamento está permitido jugar miércoles y fin de semana, o miércoles, jueves y fin de semana. Nosotros no podemos pedir mucho si entramos a última hora.