Marathón arranca la triangular con goleada ante Olancho y cumple como favorito

Olancho, Honduras.

Marathón arrancó con el pie derecho su camino en la triangular final del Grupo B de la Liga Nacional de Honduras, al imponerse por 0-3 en la cancha de los Potros del Olancho FC durante la primera jornada de esta etapa del Torneo Apertura 2025. Mientras Platense descansaba, los verdolagas demostraron por qué se perfilan como favoritos para disputar una nueva final y pelear por el cetro del campeonato. Bajo la dirección del técnico argentino Pablo Lavallén, el Monstruo Verde desplegó un fútbol efectivo, priorizando la solidez defensiva y los golpes letales en ataque.

El primer tiempo lució entretenido, con ambos equipos animando el espectáculo aunque las chances claras escasearon frente a los arcos. Los Potros con paciencia, esperando el momento preciso para herir. Las aproximaciones fueron tímidas, limitadas a centros aislados y remates lejanos que no inquietaron en demasía a los cancerberos. Al minuto 17', los sampedranos generaron la primera alarma. Alexy Vega cobró un tiro libre con precisión, e Iván Anderson se elevó por encima de la marca para conectar de cabeza, aunque su remate salió desviado de forma torpe. Olancho respiró aliviado, mientras Marathón empezaba a ganar confianza en su juego colectivo. El primer golazo llegó al 24', obra de una genialidad individual de Odín Ramos. El habilidoso atacante dejó botando el esférico en el área chica, e Isaac Castillo, sin oposición alguna, soltó un derechazo potente que venció a Gerson Argueta. El 0-1 desató la euforia verdolaga y obligó a los pamperos a adelantar líneas, aunque sin profundidad real.

Minutos después, al 25', el partido sufrió un giro inesperado: el portero panameño César Samudio se lesionó y dejó su lugar al debutante Enzo Torres, sobrino del experimentado Denovan Torres. El joven guardameta asumió la responsabilidad con mucho ímpetu, estabilizando la retaguardia olanchana en un momento delicado. Justo en el 45+2', Olancho FC rozó el empate con la más clara del complemento inicial. Omar Elvir envió un centro milimétrico desde la izquierda, y Óscar Almendárez disparó a quemarropa, pero falló en la dirección del balón que se elevó de forma veloz. Los verdes se salvaron y el descanso llegó con la ventaja mínima para los visitantes. En la segunda mitad, Marathón apretó el acelerador y perdonó al 64'. Iván Anderson soltó un zapatazo frontal tras una combinación exquisita con Isaac Castillo, pero el panameño mandó la pelota apenas desviada. Olancho resistía, pero los verdolagas olfateaban la chance de sentenciar. La salvada sampedrana llegó al 77', en una jugada de peligro puro. Alex López y Henry 'Cachita' Gómez hilvanaron una contra letal que culminó en Rodrigo De Olivera, aunque la incomodidad de la marca impidió el cabezazo certero. Los esmeraldas defendieron con uñas y dientes, manteniendo la portería en cero. El despegue definitivo se gestó al 83', con un golazo de Cristian Sacaza que selló el dominio. En una contra fulminante eludió a Diego Rodríguez y clavó un zurdazo mortal para el 0-2. Ya en el 90+1', Román Rubilio Castillo liquidó la historia: rompió la trampa del offside, sorprendió a la desorganizada defensa y, ante la salida de Argueta, definió abajo con frialdad para el 0-3 final.

