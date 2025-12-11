Olimpia y Marathón dominan; Real España en líos: tabla de las triangulares

La triangulares de la Liga Nacional de Honduras empezaron y los favoritos no dieron margen a la sorpresa. Olimpia y Marathón salieron victoriosos en la primera jornada de esta etapa del Torneo Apertura 2025. En el Grupo A de la triangular, vigente campeón Olimpia pegó primero. Los albos derrotaron 1-0 al Real España en el duelo inaugural y, con ello, se adueñaron del liderato de su zona con tres puntos, poniéndose en una posición ventajosa de cara a las próximas jornadas.

Motagua, que descansó en esta primera fecha, observa desde la segunda posición con cero puntos, pero con el beneficio de no haber sufrido daños y con dos partidos por disputar. Su debut será clave para determinar el rumbo del grupo, pues tendrá la oportunidad de apretar la clasificación cuando reciba al Real España en la siguiente jornada. Para el Real España, la derrota ante Olimpia representa un duro golpe en sus aspiraciones dentro de la triangular. El conjunto aurinegro quedó en el fondo de la tabla sin unidades y con diferencia de gol negativa, un panorama que los obliga a reaccionar de inmediato si desean mantenerse con vida en la lucha por acceder a la final del campeonato. El sábado, los dirigidos por el técnico Jeaustin Campos visitarán a Motagua en el Estadio Nacional, un duelo que promete tensión total. Una nueva caída podría dejar prácticamente sentenciada su eliminación, mientras que un triunfo los metería nuevamente en la pelea, apretando por completo el grupo.

MARATHÓN LIDERA EL GRUPO B

En el Grupo B fue el Marathón el que se impuso en el inicio de la triangular con una goleada por 0-3 contra los Potros del Olancho FC, que ahora quedan contra las cuerdas de cara a los próximos compromisos. Ahora los de Reynaldo Tilguath no la tienen fácil.

Los verdolagas dirigidos por Pablo Lavallén asumieron su papel de favoritos y solventaron su visita al estadio Juan Ramón Brevé Vargas, de Juticalpa, con un triunfo contundente que se logró gracias a los goles de Isaac Castillo, Cristian Sacaza y Román Rubilio Castillo. Marathón comanda este grupo con sus primeros tres puntos y dejando último al Olancho con cero unidades. En la segunda plaza está el Platense, que deberá jugar su primer partido el domingo frente a los Potros en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Es importante recordar que, según el reglamento del torneo, únicamente avanzan a la gran final los líderes de cada triangular, tanto del Grupo A como del Grupo B. Con este formato, cada punto se vuelve determinante y el margen de error es mínimo, por lo que la segunda jornada será crucial para todos los involucrados.