Incendio consume una empresa en Choloma

Un incendio estructural dejó reducida a cenizas gran parte de la sede de una empresa en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras, este viernes.
La empresa, dedicada a la fabricación de productos relacionados con madera, sufrió el incendio en la estructura que alberga madera que rápidamente convirtió la escena en un incendio de grandes proporciones.
Reportes locales indican que los empleados lograron evacuar la empresa y no se reportaron, hasta ahora, heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. La empresa ha sido conocida por la población como "la palillera".
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para apagar las llamas, pero la intensidad del incendio ha dificultado las labores. La empresa, a orilla de la carretera CA-13, está en el sector Trincheras.