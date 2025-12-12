Incendio consume una empresa en Choloma

Choloma, Cortés.

Un incendio estructural dejó reducida a cenizas gran parte de la sede de una empresa en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras, este viernes.

La empresa, dedicada a la fabricación de productos relacionados con madera, sufrió el incendio en la estructura que alberga madera que rápidamente convirtió la escena en un incendio de grandes proporciones.