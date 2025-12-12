  1. Inicio
  2. · Sucesos

Incendio consume una empresa en Choloma

Un gran incendio ha causado preocupación en Trincheras, Choloma, Cortés. No se reportan personas heridas o víctimas mortales

Incendio consume una empresa en Choloma

Captura de pantalla de uno de los videos del incendio en la empresa cholomeña.

Choloma, Cortés.

Un incendio estructural dejó reducida a cenizas gran parte de la sede de una empresa en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras, este viernes.

La empresa, dedicada a la fabricación de productos relacionados con madera, sufrió el incendio en la estructura que alberga madera que rápidamente convirtió la escena en un incendio de grandes proporciones.

Ingeniero fue secuestrado por falsos clientes de cable e internet

Reportes locales indican que los empleados lograron evacuar la empresa y no se reportaron, hasta ahora, heridos, pero sí cuantiosos daños materiales. La empresa ha sido conocida por la población como "la palillera".

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para apagar las llamas, pero la intensidad del incendio ha dificultado las labores. La empresa, a orilla de la carretera CA-13, está en el sector Trincheras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias