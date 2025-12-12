Ingeniero fue secuestrado por falsos clientes de cable e internet

Un ingeniero en Sistemas fue rescatado por agentes policiales después de ser secuestrado en El Porvenir, Atlántida.
La Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) informó que ayer ocurrió el rescate de un ingeniero civil, de 41 años de edad, tras ser privado de su libertad por falsos clientes que lo citaron para instalar servicios de televisión por cable e internet.
Según el reporte, el hombre, trabajador de una empresa tecnológica, atendió el llamado de un número extranjero y los supuestos clientes lo amenazaron a muerte cuando este llegó.
Le dijeron que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que familiares y propietarios de la empresa debían pagar un millón de lempiras por su rescate.
La Unas detalló que equipos especializados comenzaron las indagaciones y ubicaron al secuestrado en la aldea Montevideo. La víctima fue hallada sana y salva, sin que se haya efectuado algún pago, pero no se reportaron detenciones.