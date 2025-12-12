Ingeniero fue secuestrado por falsos clientes de cable e internet

El Porvenir, Atlántida.

Un ingeniero en Sistemas fue rescatado por agentes policiales después de ser secuestrado en El Porvenir, Atlántida.

La Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) informó que ayer ocurrió el rescate de un ingeniero civil, de 41 años de edad, tras ser privado de su libertad por falsos clientes que lo citaron para instalar servicios de televisión por cable e internet.