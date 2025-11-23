Fátima Bosch celebra su "Primer día en el trabajo" y la destrozan en redes

Tailandia.

Fátima Bosch, quien fue coronada como la nueva Miss Universe el pasado 20 de noviembre, durante una gala que se llevó a cabo en Tailandia, ha compartido su alegría por este nuevo capítulo en su vida. La beldad mexicana publicó un nuevo video en su perfil oficial de Instagram en el que se le ve posando para una sesión de fotos después de obtener la corona de Miss Universe 2025. "Primer día en el trabajo", escribió Fátima Bosch en la descripción del clip, en el que se ve a un equipo que la peina y maquilla, mientras se prepara para dicha sesión fotográfica. Pero no todos comparten la alegría de la Miss Universo mexicana, ya que la sección de comentarios de esa publicación se llenó de muchos mensajes negativos. "La corona que compro su papá", "Thanks Daddy for buying the crown" (Gracias papá por comprarme la corona"), "Fake winner", "Qué se siente ponerse una corona comprada" "Lo que hace el dinero", "Daddy money i guess?!?!?", "Not deserving queen", "First day of being fake miss U-Reverse", "Cuánto costó cada corona?", son solo algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Y es que muchos han acusado de "fraude" esta edición del Miss Universo, y en redes sociales han surgido varias teorías al respecto. "México no era la ganadora y todo el mundo lo sabe y un miembro del jurado ya lo dijo que había renunciado ya que el no se prestaba para éstos fraudes, ya todos sabemos la ganadora era Venezuela y Costa de Marfil, ellas eran las que tenían que a ver quedado agarradas de mano", expresó otro usuario en ese mismo post. Su triunfo también quedó bajo escrutinio tras las acusaciones del músico francés Omar Harfouch, ex juez del certamen, quien calificó a Bosch como una “falsa ganadora” y sugirió un acuerdo previo entre el padre de la mexicana y la organización. LEA: Fátima Bosch: de padecer TDAH y dislexia a Miss Universo 2025 Pese a la polémica, Fátima Bosch ha hecho caso omiso a todo el "hate" recibido en redes sociales, y continúa publicando sobre su experiencia tras ganar el certamen de belleza más importante del mundo. "Puedes cambiar el mundo siendo tú mismo", escribió la mexicana en otro post en el que luce bellísima con un traje azul y la corona de Miss Universo.