Disturbios y disparos en El Progreso durante desalojo de manifestantes encapuchados

Un enfrentamiento se registró este domingo en El Progreso, Yoro, cuando policías municipales intentaron ingresar al Estadio Humberto Micheletti, El Progreso, Yoro, que se encontraba ocupado por un grupo de encapuchados. Según informes preliminares, el conflicto se originó cuando personal de Condepor llegó al lugar para realizar labores de rehabilitación. Sin embargo, el acceso fue bloqueado por manifestantes que mantenían tomada la instalación, exigiendo el cumplimiento de compromisos previos relacionados con la remodelación del estadio.

La situación se tornó violenta tras un fallido intento de diálogo entre las autoridades y los manifestantes. Posteriormente, se produjo un operativo de desalojo en el que se reportaron enfrentamientos directos.

Testigos informaron que durante la intervención se escucharon disparos y se observó el uso de piedras y palos por parte de los encapuchados, mientras que agentes de la Policía Municipal tomaron el control del sitio tras varios minutos de tensión. Durante los disturbios se registraron detenciones, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado la cantidad de personas retenidas ni se ha proporcionado un informe oficial sobre heridos o daños materiales.